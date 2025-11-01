6 mois offerts, 0 € les mois non utilisés, et un trajet fluide sans arrêt au péage : le Pass Ulys Télépéage est l’allié parfait pour prendre la route cet hiver sans contrainte. Une offre exclusive limitée qui permet d’économiser jusqu’à 12 € tout en profitant d’un service ultra-pratique, sans engagement et sans frais de mise en service.
Une offre limitée qui fait toute la différence au péage
Entre les départs en week-end, les trajets vers la montagne ou les visites familiales, l’hiver est une saison où les passages au péage se multiplient. Pour éviter les files et les paiements à rallonge, Ulys propose son Pass Ulys Télépéage avec 6 mois gratuits, une opportunité rare pour tester le télépéage sans dépenser un centime.
Le principe est simple : vous ne payez que 2 € par mois, et uniquement les mois où vous l’utilisez. Les mois sans trajet autoroutier ? 0 € facturé. Sans engagement, sans frais de mise en service et avec une application mobile complète pour suivre vos trajets, Ulys séduit déjà plus de 7 millions de conducteurs.
Trois bonnes raisons de choisir le Pass Ulys Télépéage
- Zéro contrainte, zéro attente : accédez aux voies réservées et passez au péage jusqu’à 30 km/h sans vous arrêter.
- Économique et flexible : 0 € pendant 6 mois, puis seulement 2 € les mois utilisés, les autres mois sont gratuits.
- Des avantages exclusifs : réductions jusqu’à -85 % sur 250 marques avec le Club Ulys, plus l’accès à plus de 1 000 parkings partenaires partout en Europe.
Tout savoir sur l’offre Pass Ulys Télépéage
Le Pass Ulys Télépéage est conçu pour simplifier la vie des automobilistes. Grâce à la technologie Flux Libre, plus besoin de s’arrêter : le badge est reconnu automatiquement et le paiement s’effectue le mois suivant. Le service fonctionne déjà sur plusieurs grands axes, notamment l’A10, l’A13, l’A79 ou encore l’A4.
L’offre inclut :
- 0 € de frais de mise en service ;
- 6 mois offerts à la souscription ;
- Facturation uniquement les mois utilisés (2 €/mois) ;
- Paiement automatique et sécurisé ;
- Accès à plus de 1 000 parkings dans les gares, aéroports et centres-villes ;
- Application mobile Ulys pour suivre vos dépenses, filtrer vos trajets et même signaler un incident sur autoroute.
Il est possible d’ajouter plusieurs badges à votre compte sans contrainte. Tout se gère depuis votre Espace Client Ulys, clair et intuitif.
Un vrai bon plan : 6 mois gratuits + 0 € les mois non utilisés
L’offre actuelle permet de bénéficier de 6 mois offerts, soit une économie immédiate de 12 €. Ensuite, le tarif reste ultra-compétitif : 2 € seulement les mois où vous circulez sur autoroute, et 0 € les mois sans utilisation. Aucun engagement, vous gardez la maîtrise totale de vos dépenses.
C’est la formule parfaite pour les automobilistes occasionnels, les familles qui voyagent pendant les vacances ou ceux qui veulent tester le confort du télépéage sans se lier sur le long terme.
✅ Notre avis sur le Pass Ulys Télépéage
Le Pass Ulys Télépéage coche toutes les cases : pratique, économique et moderne. Son système sans engagement et ses 6 mois gratuits en font un excellent choix pour découvrir le télépéage sans risque. L’application, le Club Ulys et le service client réactif ajoutent une vraie valeur au quotidien.
Pour cet hiver, c’est clairement le bon plan mobilité à ne pas manquer.