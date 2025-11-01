Entre les départs en week-end, les trajets vers la montagne ou les visites familiales, l’hiver est une saison où les passages au péage se multiplient. Pour éviter les files et les paiements à rallonge, Ulys propose son Pass Ulys Télépéage avec 6 mois gratuits, une opportunité rare pour tester le télépéage sans dépenser un centime.

Le principe est simple : vous ne payez que 2 € par mois, et uniquement les mois où vous l’utilisez. Les mois sans trajet autoroutier ? 0 € facturé. Sans engagement, sans frais de mise en service et avec une application mobile complète pour suivre vos trajets, Ulys séduit déjà plus de 7 millions de conducteurs.