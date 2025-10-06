Une aspiration puissante, associée à un système anti-enchevêtrement qui empêche poils et cheveux d’obstruer le conduit, une brosse rotative pour laver les sols et une fonction d’auto-nettoyage : voilà ce qui résume parfaitement le Mova M10.

Mais l’essentiel réside surtout dans sa conception. Mova a soigné chaque détail pour rendre le M10 le plus simple possible à utiliser, avec un effort minimal. Les composants et réservoirs sont intégrés au plus près de la tête aspirante, ce qui réduit le poids ressenti à seulement 900 grammes. Sa tête pivotante à 90° permet de circuler facilement autour des pieds ou le long des murs. Et il peut même s’abaisser à plat afin de passer sous les meubles sans se tordre le dos.