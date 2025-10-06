Ah, la corvée de ménage ! On n’a pas fini de passer la serpillière qu’il faut déjà sortir l’aspirateur du placard pour recommencer. Alors pourquoi ne pas choisir un appareil qui combine les deux ? Gain de temps, d’énergie et d’efficacité… voici deux aspirateurs laveurs performants et en promotion pendant le Prime Day.
Pour vous faire économiser du temps et de l’énergie, il existe une solution plutôt astucieuse, l’aspirateur-laveur sans fil. Un appareil qui combine ces deux fonctions… et justement, le spécialiste du secteur Mova, propose des remises sur deux modèles phares, les M10 et M50 Ultra.
Le Mova M10 à 269 € : la solution accessible
Une aspiration puissante, associée à un système anti-enchevêtrement qui empêche poils et cheveux d’obstruer le conduit, une brosse rotative pour laver les sols et une fonction d’auto-nettoyage : voilà ce qui résume parfaitement le Mova M10.
Mais l’essentiel réside surtout dans sa conception. Mova a soigné chaque détail pour rendre le M10 le plus simple possible à utiliser, avec un effort minimal. Les composants et réservoirs sont intégrés au plus près de la tête aspirante, ce qui réduit le poids ressenti à seulement 900 grammes. Sa tête pivotante à 90° permet de circuler facilement autour des pieds ou le long des murs. Et il peut même s’abaisser à plat afin de passer sous les meubles sans se tordre le dos.
À cela s’ajoute un système d’auto-nettoyage de la brosse à l’eau chaude (75 °C) pour éliminer les bactéries, suivi d’un séchage à l’air chaud en seulement 5 minutes, de quoi reprendre le service immédiatement. Côté autonomie, le Mova M10 peut nettoyer une surface de 300 m² d’une seule traite !
Le Mova M10 en un clin d’œil :
- Ultra léger : seulement 0,9 kg dans la main
- Tête pivotante à 90° et passage à plat sous les meubles
- Aspiration puissante de 18 000 Pa, nettoyage des bords
- Lavage à 75 °C et séchage rapide en 5 min
Le MOVA M10 est désormais disponible au prix de 269 € sur Amazon et dans les magasins Boulanger partout en France, et à un prix encore plus bas lors du Prime Day les 7 et 8 octobre.
Mova M50 Ultra à 499 € : l’aspirateur laveur ultime en réduction
Si le M10 présente un très bon rapport qualité-prix, le M50 Ultra concentre, de son côté, tout le savoir-faire de Mova. On peut dire, sans trop se mouiller, que c’est le nec plus ultra en matière d’aspirateur laveur. Un excellent choix, d’autant plus qu’il bénéficie en ce moment d’une remise de 100 €.
Alors, qu’est-ce qui distingue vraiment le M50 Ultra de son petit cousin ?
Tout d’abord, sa puissance d’aspiration : elle progresse de 22 %, atteignant 22 000 Pa contre 18 000 Pa pour le M10. En combinant cela avec une pression d’environ 20 N vers le bas, le nettoyage est plus efficace que jamais, et sans effort.
Le résultat est d’autant plus efficace que le M50 Ultra dispose, et c’est une première mondiale, d’un bras robotisé à l’avant de la tête aspirante. Il racle le sol pour s’assurer que le rendu est parfait, élimant les résidus et poussières éventuelles dans les coins grâce à la technologie EdgeCoverage ™ AI.
Comme le M10, le M50 Ultra peut s’abaisser complètement pour passer sous les meubles. Mais il va plus loin en intégrant un bras pliant à 90°, vous permettant d’atteindre toutes les zones difficiles sans faire de courbettes. Pour améliorer la maniabilité, Mova a ajouté une fonction d’assistance qui réduit la résistance en fournissant une puissance de poussée et de traction supplémentaire.
Pour couronner le tout, le M50 Ultra bénéficie d’une dose d’intelligence artificielle. Il analyse le type ainsi que la quantité de saleté puis ajuste sa puissance. Il distribue également la solution de nettoyage avec le bon dosage, en fonction de la quantité d’eau nécessaire. Quant au système de lavage de la brosse, il fonctionne désormais à 100 °C et un séchage rapide en seulement 5 minutes pour reprendre le service immédiatement.
Le MOVA M50 Ultra est désormais disponible sur Amazon, Boulanger et Cdiscount à 499€ au lieu de 599€, et à un prix encore plus bas lors du Prime Day les 7 et 8 octobre.
Le Mova M50 en un clin d’œil :
- Aspiration de 22 000 Pa et pression vers le bas d’environ 20 N
- Distribution automatique de la solution de nettoyage
- Ajuste la puissance en fonction de la saleté
- Lavage des brosses à 100 °C, séchage rapide