À l’occasion du Prime Day, MOVA met en lumière ses deux modèles phares, le V50 Ultra Complete et le Z60 Ultra Roller Complete. Ces deux robots incarnent le meilleur de la technologie de nettoyage domestique en 2025, avec une garantie de 3 ans et des remises exclusives pour le Prime Day.
Mova est encore une jeune marque dans le paysage français, mais le constructeur a de très grandes ambitions, et surtout de solides arguments pour vous convaincre d'adopter ses aspirateurs robot. Le constructeur lance sur le marché plusieurs modèles, dont les V50 Ultra Complete et le Z60 Ultra Roller Complete, son dernier aspirateur premium.
Si ces modèles diffèrent sur quelques caractéristiques techniques, notamment le système de nettoyage utilisé pour laver les sols, ils partagent des technologies exclusives, des performances haut de gamme… mais aussi des promotions spéciales durant le Prime Day pour vous permettre d'accueillir l'un de ces deux aspirateurs robot au meilleur prix.
V50 Ultra Complete : un design fin pour un nettoyage complet
Le V50 Ultra Complete se distingue par sa capacité à conjuguer puissance et compacité. Grâce à la technologie FlexiRise, il rétracte son radar pour se glisser sous les meubles bas, atteignant les zones souvent oubliées. Cette finesse n’empêche pas une efficacité remarquable : ses deux tampons de nettoyage rotatifs couvrent les angles et les bords avec précision, là où beaucoup d’aspirateurs robot abandonnent encore le terrain.
Durant le Prime Day, cet aspirateur robot est disponible à 949 € au lieu de 1 199 € (coloris noir du 25 sept. au 8 oct. / blanc du 7 au 8 oct.), une remise de 250 € qui s'accompagne de trois ans de garantie et un pack d’accessoires offerts. ￼
Doté d’une puissance d’aspiration de 24 000 Pa, il s’attaque sans difficulté aux poussières fines, miettes, poils d’animaux et autres salissures, y compris sur tapis et moquettes. Le système DuoSolution combine deux réservoirs et permet à la fois de laver le sol efficacement à l’eau tout en neutralisant les odeurs, ce qui est particulièrement utile dans les foyers avec animaux. Le robot aspirateur lave avec de l'eau chauffée à 50°C pour une meilleure récupération des taches incrustées.
Le V50 Ultra Complete embarque aussi un système de détection des obstacles AI SmartSight, couplé à une navigation spécialement adaptée aux animaux de compagnie. Le robot identifie les objets du quotidien (chaussures, câbles, gamelles des chats et chiens) et les évite intelligemment pour ne pas interrompre son parcours. Il est également capable de franchir des seuils allant jusqu’à 6 cm, une capacité rare qui lui permet d’intervenir dans tous les types d’habitations, même celles avec de multiples pièces surélevées.
Le V50 Ultra Complete s'accompagne enfin d'une station de charge et d'entretien, avec un lavage des serpillères et la récupération des poussières.
Mova Z60 Ultra Roller Complete : un nettoyage en profondeur inégalé
Pour ceux qui privilégient une performance de nettoyage supérieure, le Z60 Ultra Roller Complete pousse encore plus loin l’innovation. Le dernier modèle conçu par la marque mise sur une conception exclusive autour d’un rouleau serpillère HydroForce, capable d’imiter le frottage manuel grâce à une circulation d’eau en temps réel et une pression descendante de 4 100 Pa. De l'eau est envoyée en permanence sur le rouleau serpillère et l'eau sale est évacuée durant le nettoyage dans un réservoir dédié.
Le Mova V60 Ultra Roller Complete est disponible à 1 199 € au lieu de 1 399 € les 7 et 8 octobre, avec trois ans de garantie et un pack d’accessoires offert. ￼
Ce modèle est conçu pour faire face aux défis du quotidien : sols collants, taches séchées, zones à fort passage. Il excelle notamment dans les cuisines ou les couloirs, où la saleté peut s’accumuler rapidement. Le rouleau assure un contact constant avec le sol, même dans les légers creux ou les joints de carrelage, offrant ainsi une couverture homogène sans avoir à repasser manuellement derrière. Lorsque l'aspirateur franchit un tapis, une protection vient recouvrir le rouleau pour éviter de le mouiller.
Côté aspiration, le Z60 Ultra Complete affiche une puissance impressionnante de 28 000 Pa, soit l’une des meilleures de sa catégorie. Cette puissance est couplée à une brosse principale pensée pour éviter les blocages liés aux cheveux ou aux poils longs. Cela évite de devoir intervenir régulièrement pour démêler les poils coincés dans la brosse, un vrai plus pour les foyers avec animaux ou cheveux longs.
Ce robot adopte également une navigation précise et fluide, aidée par les capteurs intelligents de MOVA. Il cartographie efficacement les pièces, s’adapte aux obstacles et optimise ses trajets pour couvrir toute la surface en un minimum de temps. L’entretien est réduit au strict minimum grâce à un système d’auto-nettoyage complet, qui lave le rouleau à 80°C, sèche et vide le robot de manière autonome.