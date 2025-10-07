Le V50 Ultra Complete se distingue par sa capacité à conjuguer puissance et compacité. Grâce à la technologie FlexiRise, il rétracte son radar pour se glisser sous les meubles bas, atteignant les zones souvent oubliées. Cette finesse n’empêche pas une efficacité remarquable : ses deux tampons de nettoyage rotatifs couvrent les angles et les bords avec précision, là où beaucoup d’aspirateurs robot abandonnent encore le terrain.

Durant le Prime Day, cet aspirateur robot est disponible à 949 € au lieu de 1 199 € (coloris noir du 25 sept. au 8 oct. / blanc du 7 au 8 oct.), une remise de 250 € qui s'accompagne de trois ans de garantie et un pack d’accessoires offerts. ￼

Doté d’une puissance d’aspiration de 24 000 Pa, il s’attaque sans difficulté aux poussières fines, miettes, poils d’animaux et autres salissures, y compris sur tapis et moquettes. Le système DuoSolution combine deux réservoirs et permet à la fois de laver le sol efficacement à l’eau tout en neutralisant les odeurs, ce qui est particulièrement utile dans les foyers avec animaux. Le robot aspirateur lave avec de l'eau chauffée à 50°C pour une meilleure récupération des taches incrustées.