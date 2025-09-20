Ce week-end s’annonce riche en bonnes affaires ! Entre iPhone, MacBook, TV 4K ou encore robots aspirateurs, les réductions tombent à pic pour s’équiper à prix malin. Découvrez sans attendre les 20 promos immanquables que nous avons sélectionnées pour vous.
Les bons plans se bousculent ce week-end ! À l’approche de l’automne, Amazon, Fnac, Boulanger et Cdiscount multiplient les offres pour équiper votre quotidien sans exploser le budget. Smartphones, ordinateurs portables, casques VR, mini PC ou encore accessoires connectés : les réductions touchent toutes les catégories phares du moment.
Certaines baisses de prix atteignent même -50 %, une occasion rare pour dénicher des produits récents comme l’iPhone 17 ou le MacBook Air M4 à des tarifs plus accessibles. Envie de découvrir les meilleures offres du week-end ? Voici notre sélection des 20 deals à ne pas manquer.
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN
- 1minAI Pro, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 26 € (-87 %)
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
Les dernières ventes flash à saisir
- Casque VR Meta Quest 3 512 Go à 549,99 € au lieu de 699,99 €
- Apple Magic Keyboard à 91,00 € au lieu de 119,00 €
- Prise connectée WiFi Tapo à 12,90 € au lieu de 16,90 €
- Clé WiFi TP-Link à 17,00 € au lieu de 19,33 €
- TV LED HD 32” Continental Edison à 99,99 €
- Samsung Galaxy Book 4 15,6” i7 16 Go 512 Go à 799,99 € au lieu de 999,99€
- Mini Batterie externe INIU à 19,71 € au lieu de 34,99 €
- Écran PC Gaming incurvé MSI Optix G27CQ4 E2 27” à 149,99 € au lieu de 259,99 €
- Apple MacBook Air 13” M4 (16 Go, 256 Go) à 999,00 € au lieu de 1 199,00 €
- Apple iPhone 17 Blanc 256 Go à 845,99 € au lieu de 969,00 €
- Pack Xiaomi Redmi Pad Pro 12,1” + Buds 6 Active + Folio à 239,99 € au lieu de 409,99 €
- Ampoule connectée Tapo WiFi multicolore à 7,99 € au lieu de 12,90 €
- Aspirateur robot laveur Roborock QV 35A à 399,99 € au lieu de 589,99 €
- Ordinateur portable Lenovo Yoga Slim 7 OLED 14” à 999,99 € au lieu de 1 499,99 €
- Purificateur d’air Levoit Core 300S à 134,99 € au lieu de 149,99 €
- Crucial P3 Plus SSD 2 To PCIe Gen4 NVMe M.2 à 109,99 € au lieu de 119,99€
- Mini PC NiPoGi Essenx E2 à 237,49 € au lieu de 299,00 €
- Clavier gamer mécanique Logitech G413 TKL SE à 39,99 € au lieu de 79,99€
- Caméra de surveillance WiFi Tapo 2,5K (4 MP) à 22,99 € au lieu de 29,99 €
- Mini PC NiPoGi Hyper H2 Intel Core i9 à 499,98 € au lieu de 599,99 €
Pourquoi profiter de ces 20 promos dès ce week-end ?
Ces offres couvrent toutes les envies, du high-tech premium aux accessoires pratiques du quotidien. Que vous lorgniez sur un iPhone 17 en promo ou un MacBook Air M4 à prix réduit, c’est le moment de franchir le pas. Les joueurs apprécieront aussi l’écran incurvé MSI Optix G27CQ4 E2, testé par notre rédaction dans ce comparatif Clubic sur les écrans PC, qui allie fluidité et confort visuel pour le gaming.
À côté de ces produits phares, les promotions sur les accessoires comme les ampoules ou prises connectées permettent de moderniser son installation sans gros budget. Un panel varié qui assure à chacun de trouver son bonheur parmi ces 20 bons plans.
Nos conseils pour profiter pleinement des promos Amazon
Amazon multiplie les réductions tout au long de l’année, mais encore faut-il savoir s’y retrouver parmi la masse d’offres disponibles. Entre ventes flash, promotions éphémères et grandes opérations commerciales, les bonnes affaires se succèdent à un rythme soutenu. Pour tirer parti de ces opportunités et éviter les fausses remises, il est utile de suivre quelques réflexes simples :
- Créez et suivez une liste d’envies : Amazon vous alerte automatiquement lorsque le prix d’un produit enregistré baisse.
- Soyez attentif aux ventes flash : renouvelées plusieurs fois par jour, elles cachent souvent de vrais bons plans sur des accessoires tech ou de l’électroménager.
- Misez sur l’abonnement Prime : il donne accès à certaines promos en avant-première, en plus de la livraison rapide.
- Comparez avant d’acheter : vérifiez les tarifs chez Fnac, Boulanger ou Cdiscount pour être sûr de bénéficier du meilleur prix.
- Appuyez-vous sur les sélections Clubic : notre rédaction filtre quotidiennement les offres pour ne retenir que les plus intéressantes et les plus fiables.
- Regardez aussi le reconditionné : les produits “Amazon Renewed” permettent d’économiser tout en profitant d’une garantie.
- Ciblez les grands événements : Prime Day, Black Friday ou French Days restent les moments les plus propices pour des économies importantes.
Avec ces astuces, vous serez certain de ne plus laisser passer les bonnes affaires et d’acheter au juste prix.