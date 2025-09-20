Les bons plans se bousculent ce week-end ! À l’approche de l’automne, Amazon, Fnac, Boulanger et Cdiscount multiplient les offres pour équiper votre quotidien sans exploser le budget. Smartphones, ordinateurs portables, casques VR, mini PC ou encore accessoires connectés : les réductions touchent toutes les catégories phares du moment.

Certaines baisses de prix atteignent même -50 %, une occasion rare pour dénicher des produits récents comme l’iPhone 17 ou le MacBook Air M4 à des tarifs plus accessibles. Envie de découvrir les meilleures offres du week-end ? Voici notre sélection des 20 deals à ne pas manquer.