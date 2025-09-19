L'ordinateur portable facilite la gestion de vos documents, appels vidéo ou mails grâce à son clavier confortable et son écran FHD. Sa connectivité avancée Wi-Fi 6 assure une navigation stable, même dans une pièce un peu éloignée de la box. Plusieurs ports, comme l'USB-C ou le HDMI, simplifient la connexion d'un écran secondaire ou d'un disque dur externe selon vos besoins. Certains diront que l'audio Dolby Atmos ne change pas tout, mais on apprécie quand même la différence pour regarder un film ou participer à une réunion sans casque.

La fonction Quick Share accélère le transfert de fichiers entre appareils Samsung, sans se perdre dans les réglages. Il devient aussi possible d'utiliser votre téléphone comme webcam, ce qui dépanne bien pour une visioconférence. Le lecteur de carte Micro SD permet d'augmenter facilement le stockage pour vos photos ou projets de travail.