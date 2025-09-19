Le tarif actuel rend ce PC portable particulièrement accessible pour travailler, étudier ou simplement regarder des séries sans contrainte.
Le PC Ultrabook Galaxy Book 4 tombe à 799,99 € grâce à une remise de 20 %, soit le prix le plus bas jamais vu, chez Boulanger. Ce modèle s'adapte aux besoins du quotidien, que ce soit pour gérer des dossiers pro, naviguer sur le web ou échanger facilement avec vos proches. Il combine une connectique variée et des fonctions pratiques, le tout dans un format confortable au bureau comme à la maison.
Ce portable démarre rapidement et gère sans ralentir plusieurs tâches à la fois. Son écran offre un bon confort pour lire, travailler ou regarder un film en soirée. La concurrence propose rarement autant de polyvalence à ce tarif.
Le Samsung Galaxy Book 4 15.6 I7
Ordinateur portable performant, pensé pour la bureautique, les usages quotidiens et la connectivité avancée sur tous vos appareils.
✅ Avantages
- Processeur Intel Core i7 de 13e génération pour des tâches multitâches rapides
- Mémoire vive de 16 Go adaptée à la gestion fluide de nombreux logiciels
- Stockage SSD 512 Go pour un démarrage rapide et de l'espace pour vos fichiers
- Écran 15,6 pouces confortable pour travailler ou regarder des vidéos
- Connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2 pour des échanges rapides entre vos appareils
❌ Inconvénients
- Carte graphique intégrée qui limite les usages pour le montage vidéo ou le jeu avancé
- Absence de pavé numérique, moins pratique pour les tâches comptables
- Autonomie variable selon l'intensité : environ 7 à 8 heures en usage courant
Une expérience connectée au quotidien
L'ordinateur portable facilite la gestion de vos documents, appels vidéo ou mails grâce à son clavier confortable et son écran FHD. Sa connectivité avancée Wi-Fi 6 assure une navigation stable, même dans une pièce un peu éloignée de la box. Plusieurs ports, comme l'USB-C ou le HDMI, simplifient la connexion d'un écran secondaire ou d'un disque dur externe selon vos besoins. Certains diront que l'audio Dolby Atmos ne change pas tout, mais on apprécie quand même la différence pour regarder un film ou participer à une réunion sans casque.
La fonction Quick Share accélère le transfert de fichiers entre appareils Samsung, sans se perdre dans les réglages. Il devient aussi possible d'utiliser votre téléphone comme webcam, ce qui dépanne bien pour une visioconférence. Le lecteur de carte Micro SD permet d'augmenter facilement le stockage pour vos photos ou projets de travail.
Un tarif bien positionné pour un usage polyvalent
Boulanger affiche le Galaxy Book 4 à 799,99 €, ce qui reste rare pour ce niveau d'équipement. L'appareil se montre pratique au quotidien, que ce soit pour travailler à distance ou se détendre devant une série. On peut trouver que la connectique complète répond à la plupart des besoins, sans faire de compromis sur le confort d'utilisation.