Le robot aspirateur s'adapte à votre routine grâce à sa station multifonction. Il aspire la poussière et lave le sol en même temps, ce qui aide à garder les pièces propres sans effort. Son système anti-enchevêtrement limite les blocages, même avec des cheveux longs ou des poils d'animaux. La navigation cartographie chaque pièce pour éviter les obstacles du quotidien, que ce soit des chaises ou des câbles. Certains diront que son design discret le rend facile à placer, même dans une pièce de vie partagée.

La serpillière chauffe à 75 °C pour éliminer les saletés tenaces. Après chaque passage, le séchage à l'air chaud réduit l'humidité et les odeurs sur la base, ce qui peut rassurer quand on craint la moisissure. Le contrôle se fait via une application simple, utile pour suivre le nettoyage ou programmer un départ durant vos absences.