Ce robot aspire et lave en un seul passage, ce qui simplifie le ménage au quotidien. Sa promotion actuelle rend accessible une technologie pratique, surtout pour gagner du temps après une longue journée.
Le Roborock Qrevo Curv S5X s'affiche à 689,99 €, soit 30 % de moins que son tarif habituel, le prix le plus bas jamais vu, chez Amazon. Il aspire et lave vos sols au quotidien, avec une navigation précise, un système anti-enchevêtrement pour limiter l'entretien et des accessoires pensés pour rendre le nettoyage plus complet. Le format compact s'intègre facilement dans un appartement ou une maison.
Le robot laveur aspire avec une puissance constante, même sur les tapis épais. Sa serpillière extensible atteint les coins souvent oubliés, ce qui évite d'avoir à repasser derrière lui. Il s'inscrit parmi les appareils polyvalents, capables de gérer plusieurs types de sols sans intervention manuelle fréquente.
Roborock Qrevo Curv S5X
Robot polyvalent pour sols durs et tapis, combine aspiration et lavage, conçu pour limiter l'entretien manuel au quotidien.
✅ Avantages
- Aspiration puissante de 18 500 Pa pour éliminer poils, poussières et miettes en un seul passage
- Système anti-enchevêtrement certifié, limite les arrêts pour démêler les cheveux
- FlexiArm : brosse latérale et serpillière extensibles pour un nettoyage efficace des coins et bords
- Station multifonction avec lavage à 75°C et séchage à 45°C pour réduire les odeurs et la maintenance
- Navigation LiDAR précise, cartographie jusqu'à 4 étages pour s'adapter à tous types de logements
❌ Inconvénients
- Autonomie limitée pour les très grands logements ou plusieurs étages à nettoyer successivement
- Format station imposant, encombrement à prévoir dans une pièce de vie
Un entretien simplifié pour tous les sols
Le robot aspirateur s'adapte à votre routine grâce à sa station multifonction. Il aspire la poussière et lave le sol en même temps, ce qui aide à garder les pièces propres sans effort. Son système anti-enchevêtrement limite les blocages, même avec des cheveux longs ou des poils d'animaux. La navigation cartographie chaque pièce pour éviter les obstacles du quotidien, que ce soit des chaises ou des câbles. Certains diront que son design discret le rend facile à placer, même dans une pièce de vie partagée.
La serpillière chauffe à 75 °C pour éliminer les saletés tenaces. Après chaque passage, le séchage à l'air chaud réduit l'humidité et les odeurs sur la base, ce qui peut rassurer quand on craint la moisissure. Le contrôle se fait via une application simple, utile pour suivre le nettoyage ou programmer un départ durant vos absences.
Une offre bien positionnée pour le ménage quotidien
Amazon propose le Roborock Qrevo Curv S5X à 689,99 €. Le format compact et la station multifonction rendent ce modèle pratique pour un usage quotidien, notamment dans les logements où l'on manque de temps. Sa gestion des poils et des coins difficiles s'adapte bien à la vie de famille ou à un intérieur avec animaux. Cet équilibre entre entretien limité et simplicité d'utilisation convient à celles et ceux qui cherchent à automatiser le ménage sans complication.