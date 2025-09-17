Amazon frappe un grand coup à deux jours de la sortie officielle des nouveaux iPhone 17. Le géant du e-commerce surprend en brisant une habitude bien ancrée : proposer dès maintenant des réductions sur les coques officielles Apple, habituellement affichées plein tarif au lancement.

Silicone, transparente ou encore en tissage technique, toutes les déclinaisons de protections sont concernées, avec des remises allant de 14 % à 22 %. Mieux encore, certains modèles pour iPhone 16 et 16e profitent, eux aussi, de prix revus à la baisse. On vous détaille toutes les promos à ne pas manquer ci-dessous.