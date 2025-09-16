Les AirPods 4 tombent à 179,90 € avec une réduction de 10 % chez Amazon. Ces écouteurs sans fil misent sur la discrétion et la simplicité d'utilisation. Ils conviennent aux appels en déplacement, aux sessions musicales ou à la concentration au bureau.

La réduction active du bruit isole efficacement des bruits parasites, même dans un environnement animé. Le boîtier compact se glisse facilement dans une poche ou un sac, ce qui facilite le transport au quotidien.