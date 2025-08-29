La brosse sonique s'intègre sans effort à votre routine grâce à son autonomie de 45 jours. Vous pouvez l'utiliser aussi bien chez vous qu'en déplacement, sans vous soucier de la recharger souvent. Son étanchéité IPX7 apporte une sécurité supplémentaire pendant le brossage, même sous la douche, et ses trois têtes offrent plusieurs options selon la sensibilité de votre bouche. Ce format compact se glisse facilement dans une trousse de toilette pour suivre vos allers-retours entre le bureau et la maison.

