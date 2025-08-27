À quelques semaines de l’annonce du prochain iPhone 17, Amazon frappe fort en proposant de grosses réductions sur la gamme iPhone 16. Une occasion rare d’économiser plusieurs centaines d’euros sur les derniers smartphones Apple.
La rentrée 2025 s’annonce pleine de bonnes affaires, et Amazon n’y va pas de main morte en affichant des prix cassés sur les iPhone 16, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Ces modèles récents profitent déjà de réductions allant jusqu’à -140 €, une aubaine pour ceux qui souhaitent s’équiper sans attendre la sortie de la prochaine génération. Voici le détail des meilleures offres Apple du moment.
Les iPhone 16 à prix mini chez Amazon :
- Apple iPhone 16 (128 Go) à 819 € au lieu de 969 €
- Apple iPhone 16 Pro (128 Go) à 1109 € au lieu de 1229 €
- Apple iPhone 16 Pro Max (256 Go) à 1339 € au lieu de 1479 €
Apple iPhone 16, l’iPhone incontournable à prix réduit
Le modèle standard de la gamme 2024 reste un excellent choix. Doté de la puce A18, il assure fluidité et performances de haut niveau, que ce soit pour les applications du quotidien ou les jeux. Son écran Super Retina XDR de 6,1 pouces offre un rendu éclatant et une excellente luminosité.
Les points forts de l'iPhone 16 :
- Design raffiné et toujours aussi premium
- Excellente autonomie grâce à une batterie optimisée
- Un rapport qualité/prix imbattable pour un iPhone récent
Apple iPhone 16 Pro, l’alliance parfaite entre puissance et élégance
Avec son châssis en titane et son écran ProMotion 120 Hz, l’iPhone 16 Pro s’adresse aux utilisateurs exigeants. Il embarque le nouveau GPU d’Apple, optimisé pour le gaming et la photo. Sa compatibilité avec le mode spatial vidéo en fait aussi un compagnon idéal pour la capture de contenus immersifs.
Les points forts de l'iPhone 16 Pro :
- Écran ProMotion 120 Hz ultra fluide
- Capteur photo amélioré pour les conditions de faible luminosité
- Châssis en titane alliant robustesse et légèreté
Apple iPhone 16 Pro Max, le meilleur d’Apple avec un zoom x5 exclusif
C’est le vaisseau amiral de la gamme. Le Pro Max combine un immense écran Super Retina XDR 6,7 pouces, une autonomie record et l’appareil photo le plus avancé d’Apple. Le téléobjectif x5 exclusif à ce modèle séduira les amateurs de photo.
Les points forts de l'iPhone 16 Pro Max :
- Le plus grand écran de la gamme pour une immersion totale
- Batterie encore plus endurante que sur le Pro
- Téléobjectif x5 pour un zoom puissant et détaillé
Achetez un iPhone 16 avant la sortie du nouvel iPhone, est-ce une bonne idée ?
La question revient chaque année : faut-il acheter l’iPhone actuel ou attendre la nouvelle génération ? En 2025, la réponse dépend de vos besoins et de votre budget. D’un côté, l’iPhone 17 sera présenté en septembre, et comme toujours, Apple devrait introduire quelques nouveautés marquantes. Mais d’un autre côté, les prix des iPhone 16 viennent déjà de chuter de façon spectaculaire chez Amazon.
Acheter un iPhone 16 aujourd’hui présente donc plusieurs avantages. Tout d’abord, vous profitez d’un smartphone récent et très puissant, qui sera mis à jour par Apple pendant au moins 5 ans. Ensuite, la différence de prix avec le futur iPhone 17 sera conséquente : les premiers prix risquent de rester élevés plusieurs mois après le lancement. Enfin, l’iPhone 16 bénéficie déjà de toutes les technologies phares de la marque, comme la puce A18, la compatibilité avec iOS 18 et des capacités photo/vidéo de haut niveau.
En résumé, si vous cherchez à changer de téléphone rapidement, ces promotions Amazon représentent une excellente opportunité. Attendre le nouvel iPhone peut avoir du sens, mais uniquement si vous souhaitez absolument disposer des toutes dernières fonctionnalités.
Apple iPhone 17, à quelles nouveautés s'attendre ?
Apple prépare l’arrivée de l’iPhone 17, dont la présentation officielle est attendue en septembre. Selon les rumeurs les plus insistantes, la firme de Cupertino pourrait introduire un nouveau design affiné avec des bordures encore plus fines, ainsi qu’un système photo revu de fond en comble. L’iPhone 17 Pro Max pourrait accueillir un capteur périscope encore plus performant que l’actuel zoom x5.
La puce A19, gravée en 2 nm, promet des performances accrues tout en réduisant la consommation d’énergie. Côté logiciel, iOS 19 devrait introduire de nouvelles fonctionnalités liées à l’IA générative, avec un Siri beaucoup plus intelligent et proactif. Enfin, certains analystes évoquent une autonomie améliorée grâce à une nouvelle génération de batteries plus denses.
Bien sûr, ces nouveautés auront un prix. Comme chaque année, le tarif de départ risque de rester élevé, surtout sur les modèles Pro et Pro Max. Pour beaucoup d’utilisateurs, l’iPhone 16 reste donc une alternative plus abordable et encore très haut de gamme, surtout avec les promotions actuelles.