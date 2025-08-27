La question revient chaque année : faut-il acheter l’iPhone actuel ou attendre la nouvelle génération ? En 2025, la réponse dépend de vos besoins et de votre budget. D’un côté, l’iPhone 17 sera présenté en septembre, et comme toujours, Apple devrait introduire quelques nouveautés marquantes. Mais d’un autre côté, les prix des iPhone 16 viennent déjà de chuter de façon spectaculaire chez Amazon.

Acheter un iPhone 16 aujourd’hui présente donc plusieurs avantages. Tout d’abord, vous profitez d’un smartphone récent et très puissant, qui sera mis à jour par Apple pendant au moins 5 ans. Ensuite, la différence de prix avec le futur iPhone 17 sera conséquente : les premiers prix risquent de rester élevés plusieurs mois après le lancement. Enfin, l’iPhone 16 bénéficie déjà de toutes les technologies phares de la marque, comme la puce A18, la compatibilité avec iOS 18 et des capacités photo/vidéo de haut niveau.

En résumé, si vous cherchez à changer de téléphone rapidement, ces promotions Amazon représentent une excellente opportunité. Attendre le nouvel iPhone peut avoir du sens, mais uniquement si vous souhaitez absolument disposer des toutes dernières fonctionnalités.