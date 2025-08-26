Une batterie externe compacte reste utile pour garder ses appareils chargés lors de trajets, en vacances ou au travail. L'autonomie de 10 500 mAh autorise plusieurs cycles de recharge pour un smartphone classique ou une tablette légère. Avec sa double sortie USB-including USB-C pour la charge rapide-vous branchez deux appareils à la fois sans compromis sur la puissance délivrée. Le format léger se glisse facilement dans un sac sans ajouter de poids. Ce modèle s'adapte bien à un quotidien rythmé, où il s'agit de rester joignable et connecté, quelle que soit la situation.