Une nouvelle famille de ransomware pour Android se propage par SMS

Une nouvelle famille de ransomware apparue sur Reddit

Des ransomwares aux nombreuses failles

L'ESET fait de nombreuses recommandations pour vous protéger

C'est à travers un fil Reddit et sur le forum XDA-Developers, très connu dans le milieu, que lesont commencé à circuler. Autant dire que la prudence est de mise pour ne pas risquer d'être contaminé par ces, capables de se répandre à grande vitesse.Comme l'annonce l', c'est sur des fils de discussions Reddit dédiés à la pornographie queont fait leur apparition - le forum XDA-Developers a également été touché. Dans le cas du second, les messages malveillants ont depuis été supprimés.Cessont d'autant plus vicieux qu'. Résultat ? Une infection bien plus rapide, surtout lorsque l'on sait que lessont capables d'adopter. Il reste toutefois bon de préciser que les traductions sont, la plupart du temps, ratées. Fort heureusement, ce n'est pas la seule erreur commise par ces logiciels malveillants.Cette nouvelle famille de logiciels de rançonest, en effet,. Comme l'explique Lukas Stefanko, l'un des chercheurs de l'ESET, la campagne «».Attention cependant : le chercheur précise que cette famille de ransomware pourrait rapidement devenir «» si les erreurs sont corrigées.Avec, l'utilisateur victime a toujours accès à l'appareil et que la rançon est définie aléatoirement entre, dans le but «». Lukas Stefanko précise que cette «» consiste à ce que «», là où, en général, un portefeuille Bitcoin est crééL'ESET précise que les appareils protégés parne sont pas touchés par cette nouvelle famille de ransomware. Les chercheurs invitent également à(notamment avec les mises à jour automatiques), à ne télécharger que les applications du Google Play et autres boutiques en ligne reconnues, à vérifier les commentaires et évaluations d'un logiciel, à jeter un œil aux permissions demandées par ce dernier ou encore à utiliser «».