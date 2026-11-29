Pourtant, la vidéo ne montre aucun élément laissant penser à un monde ouvert. On y voit des modèles de personnages en gris et blanc, engagés dans des échanges de tirs à couvert en vue à la troisième personne et dans des combats au corps à corps. Les personnages parleraient beaucoup.

Le protagoniste correspond à l'archétype du vaurien de l'univers Star Wars. Il porte un gilet de contrebandier semblable à celui de Han Solo. Il peut rappeler Nathan Drake, et il peut jeter du sable à la figure de ses adversaires.