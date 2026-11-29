Une séquence de trois minutes issue d'un projet Star Wars abandonné par Electronic Arts circule désormais sur internet. Le jeu, dont le nom de code était Orca, était lui-même issu d'un autre projet annulé.
Un clip de trois minutes présenté comme un concept de gameplay de Star Wars: Orca a été publié sur le subreddit Gaming Leaks and Rumours. Ce jeu était développé par EA. Il devait réutiliser des éléments de Ragtag, un projet Star Wars encore plus ancien, lui aussi annulé.
Un projet bâti sur les restes de Ragtag
Ragtag avait finalement été abandonné parce qu'il était jugé trop linéaire. EA avait alors reçu pour mission de concevoir un nouveau jeu Star Wars en monde ouvert, en récupérant la base du projet précédent.
Pourtant, la vidéo ne montre aucun élément laissant penser à un monde ouvert. On y voit des modèles de personnages en gris et blanc, engagés dans des échanges de tirs à couvert en vue à la troisième personne et dans des combats au corps à corps. Les personnages parleraient beaucoup.
Le protagoniste correspond à l'archétype du vaurien de l'univers Star Wars. Il porte un gilet de contrebandier semblable à celui de Han Solo. Il peut rappeler Nathan Drake, et il peut jeter du sable à la figure de ses adversaires.
Deux annulations successives
Mais finalement, Orca a à son tour été arrêté. Selon les informations rapportées, EA aurait finalement décidé de renoncer à un grand jeu en monde ouvert, jugé trop long à produire. Ce, au profit d'un titre plus petit et plus rapide en termes de conception. L'objectif était de le sortir à la fin de 2020, au lancement de la PlayStation 5 et des Xbox Series X et S.
EA s'est alors tourné vers un spin-off de Star Wars Battlefront, au nom de code Viking. Ce projet a lui aussi été annulé. Il avait manqué une échéance et ne semblait plus en mesure d'être prêt pour la sortie des nouvelles consoles.
Un Star Wars en monde ouvert centré sur un personnage de hors-la-loi a finalement vu le jour, mais chez un autre éditeur : Star Wars Outlaws, par l'éditeur Ubisoft.