Selon un développeur, la version PlayStation 5 de GTA VI, qui a fuité, fonctionne sur une carte AMD BC-250, conçue à l'origine pour le minage de cryptomonnaies.
Le portage non officiel de Grand Theft Auto VI sur PC se poursuit sur de multiples appareils. La version PS5 du jeu, issue d'une fuite, a été lancée sur une carte AMD BC-250. Cette carte, initialement conçue pour le minage de cryptomonnaies, est en fait basée sur le même type de puce que celle développée pour la console de Sony.
Une puce passée par le minage avant de revenir au jeu
AMD avait réutilisé en 2022, des puces de PS5 pour des systèmes de minage fabriqués par ASRock. La carte embarque six cœurs CPU Zen 2, 24 unités de calcul RDNA 2 et 16 Go de mémoire GDDR6.
Avec le recul du minage de cryptomonnaies, ces cartes ont fini entre les mains de passionnés de P et de bidouilles en tout genre. Des pilotes et des modifications développés par toute une communauté en ont fait des consoles tournant sous Linux à pas cher. Déjà, quelques années auparavant, des BC-250 faisaient tourner GTA V et Cyberpunk 2077.
C'est un développeur nommé djaye qui a montré GTA VI en fonctionnement sur cette carte. Il précise que sa démarche ne reprend pas le projet Kyty. La méthode employée et les performances obtenues n'ont pas encore été détaillées.
Cette puce fait au final un retour aux sources. Conçue initialement pour faire tourner des jeux PS5, elle a été détournée par AMD pour le minage, puis transformée en PC par des amateurs. Elle fait aujourd'hui tourner un jeu PS5 qui n'a pas reçu de version PC officielle.
BC-250 et PS5 : des caractéristiques similaires
En version d'origine, la BC-250 compte six cœurs Zen 2 et 24 unités de calcul RDNA 2, contre huit cœurs et 36 unités de calcul pour la PS5 standard. Des modifications de la communauté permettent toutefois d'activer jusqu'à huit cœurs et 40 unités de calcul.
D'autres utilisateurs ont aussi augmenté la fréquence du GPU, de 1,5 GHz par défaut à une plage allant de 2,0 à 2,23 GHz. Ainsi, certaines cartes modifiées dépasseraient la PS5 d'origine en puissance de calcul FP32 théorique.