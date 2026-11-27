La Chine est la cible privilégiée des nouveaux droits de douane de Donald Trump. Ce qui pourrait faire mal au prix des iPhone.
Et c'est à nouveau le moment des « tariffs » ! Donald Trump a en effet annoncé cette semaine qu'il remettait de nouveaux droits de douane sur les principaux partenaires économiques des États-Unis, que ce soit en Europe, au Japon, ou bien évidemment, avec la Chine. Et ça ne devrait pas faire du bien aux prix des iPhone, qui n'avaient pas besoin de ça !
Donald veut imposer 20% de droits de douane sur la Chine
Les droits de douane sont de retour avec Donald Trump. Bien que retoqués une première fois par la Cour suprême, le président américain a décidé de relancer cette mesure, avec des droits de douane qui vont ainsi dépasser les 10% actuels.
Pour ce qui est de la plupart des partenaires des USA, le taux devrait au final peutaugmenter, avec en moyenne un passage de 10 à 15%. Pour la Chine par contre, Washington souhaite imposer des droits de douanes cumulatif (on parle d'un ajout de 20%).
Apple va devoir arbitrer entre ses marges et les prix à pratiquer
Reste maintenant à voir ce qui accouchera réellement de ces droits de douane, qui sont souvent le début d'une négociation du côté des États-Unis de Trump. On peut aussi imaginer qu'Apple puisse négocier une exception douanière, pour éviter de voir ses prix exploser - et l'on sait le président américain à l'écoute des besoins des plus grands géants de la tech.
Mais si ça n'était pas le cas, Apple se trouverait dans une position où il lui faudra soit augmenter les prix, soit encaisser la hausse avec ses marges. Et l'on a du mal à imaginer que la firme de Cupertino décide de trop augmenter ses prix, sachant qu'il y a déjà eu une hausse consécutive à la pénurie de RAM et à l'explosion des prix des composants mémoires.