Les droits de douane sont de retour avec Donald Trump. Bien que retoqués une première fois par la Cour suprême, le président américain a décidé de relancer cette mesure, avec des droits de douane qui vont ainsi dépasser les 10% actuels.

Pour ce qui est de la plupart des partenaires des USA, le taux devrait au final peutaugmenter, avec en moyenne un passage de 10 à 15%. Pour la Chine par contre, Washington souhaite imposer des droits de douanes cumulatif (on parle d'un ajout de 20%).