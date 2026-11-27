Apple a prévu de sortir ses nouveaux iPhone 18 dans les premiers mois de 2027. Mais il y a des problèmes à l'allumage au niveau de la production !
Apple a cette année fait le pari de diviser la sortie de ses iPhone, avec en premier les iPhone 18 Pro qui ont été lancés seuls lors de la keynote de rentrée, en compagnie du téléphone pliable iPhone Duo. Les iPhone 18 de base eux doivent être lancés au début de l'année 2027. Un plan qui ne semble pas marcher sans accroc pour Apple !
La production en masse des iPhone 18 repoussée
Il y a un peu de retard chez Apple. C'est ce que nous apprend le leaker chinois Fixed Focus Digital, et dont Macrumors se fait l'écho. En effet, d'après ce dernier, ni l'iPhone 18, ni l'iphone 18e, ne sont encore entrés en production de masse.
Et ce n'est pas le premier retard. Il y en avait déjà eu un qui avait fait passé cette production de masse d'octobre à la fin novembre. Cette fois, cette étape est encore repoussée selon les informations du leaker, au nouvel an.
Apple aura peu de stock pour une sortie au premier trimestre 2027
Apple se trouvera donc dans une position plus compliquée, avec assez peu de temps pour accumuler du stock pour son lancement. Car il faut le rappeler, la marque à la pomme croquée compte normalement lancer ses prochains iPhone soit au mois de février, soit au mois de mars - selon des informations du journaliste de Bloomberg Mark Gurman. De quoi pousser Apple à retarder l'officialisation ?
Pour rappel, on s'attend à ce que ces modèles soient assez similaires. Le même leaker a notamment dernièrement mis en ligne sur Weibo un document qui laisse entendre que les deux appareils auraient droit à un écran de 6,3 pouces, et à une batterie de 4 430 mAh. Ils intégreraient aussi une puce A20, avec une RAM que certaines rumeurs indiquent légèrement à la hausse, à 9 Go.