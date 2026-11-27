Il y a un peu de retard chez Apple. C'est ce que nous apprend le leaker chinois Fixed Focus Digital, et dont Macrumors se fait l'écho. En effet, d'après ce dernier, ni l'iPhone 18, ni l'iphone 18e, ne sont encore entrés en production de masse.

Et ce n'est pas le premier retard. Il y en avait déjà eu un qui avait fait passé cette production de masse d'octobre à la fin novembre. Cette fois, cette étape est encore repoussée selon les informations du leaker, au nouvel an.