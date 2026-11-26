Les nouveaux Samsung Galaxy S27 ne sont attendus que pour le début de l'année prochaine. Pourtant, on peut à nouveau y jeter un oeil avec cette fuite.
Les prochains smartphones haut de gamme de Samsung vont changer d'allure. Une nouveauté qui nous a été confirmée plusieurs fois ces derniers mois, avec des rendus ou bien même des photos des maquettes de ces Galaxy S27 à venir. Aujourd'hui, c'est une nouvelle fuite du genre, qui nous permet de nous faire encore une fois une idée de ce qui nous attend, que l'on peut retrouver !
Les coques des Galaxy S27 « fuitées » directement par le fabricant
Quelle meilleure manière de se faire une idée générale d'un smartphone (sans pouvoir le voir) que de jeter un oeil à la coque qui le protégera ? Puisque celle-ci doit épouser au mieux ses formes.
On se rappelle que de cette vérité en regardant la vidéo postée sur X, et que vous pouvez retrouver juste en dessous. La marque spécialisée dans les coques de téléphone ultra-fines Thinborne vient en effet de dévoiler les coques qu'elle a développé pour les prochains Galaxy S27, et qui confirment ce qu'on attendait pour ces appareils.
Le changement de design confirmé
On le voit donc, le changement attendu au dos des Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra se confirme, avec un module photo qui grandit fortement, et prend dorénavant l'ensemble de la place sur le haut du dos. On remarque, il faut le noter, que ce changement suit celui d'Apple et des ses iPhone 17 et 18 Pro qui ont eux aussi droit à un module photo d'ampleur.
Pour rappel, au-delà de la nouveauté représentée par un quatrième modèle en 2027 (à savoir le Galaxy S27 Pro) les prochains smartphones haut de gamme de Samsung devraient aussi afficher d'autres changements. On s'attend ainsi notamment à voir débarquer le processeur Snapdragon 8 Elite Extrem Gen 6 (gravé en 2 nm) et à voir l'appareil photo arrière du Galaxy S27 Ultra passer de quatre à trois capteurs.