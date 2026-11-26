Quelle meilleure manière de se faire une idée générale d'un smartphone (sans pouvoir le voir) que de jeter un oeil à la coque qui le protégera ? Puisque celle-ci doit épouser au mieux ses formes.

On se rappelle que de cette vérité en regardant la vidéo postée sur X, et que vous pouvez retrouver juste en dessous. La marque spécialisée dans les coques de téléphone ultra-fines Thinborne vient en effet de dévoiler les coques qu'elle a développé pour les prochains Galaxy S27, et qui confirment ce qu'on attendait pour ces appareils.