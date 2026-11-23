Quand l’autosauvegarde fonctionne mal sur GTA 6, un plantage peut faire perdre les progrès réalisés depuis le dernier enregistrement. Rockstar indique avoir corrigé le défaut de cette sauvegarde automatique et plusieurs causes de plantage. Le patch règle aussi un bogue qui laissait l’indice de recherche bloqué et empêchait de semer la police.

La météo pouvait, elle, rester figée pendant de longues périodes. Le studio a corrigé ce problème et rétabli deux activités qui pouvaient se retrouver bloquées. On peut de nouveau utiliser la barre de soulevé de terre à la salle de sport et récupérer auprès de ses partenaires les sacs destinés aux receleurs.