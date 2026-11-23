Rockstar corrige un défaut d’autosauvegarde et plusieurs causes de plantage sur PS5 et Xbox Series X|S. Sur la console de Sony, le téléchargement arrive par vagues.
Dans GTA 6, certains coups de fil font avancer l’histoire, d’autres donnent accès à une mission. Si le téléphone ne sonne pas, la progression peut s’arrêter là. Rockstar a corrigé ce problème avec la mise à jour du 23 novembre, la première depuis la sortie du titre, jeudi dernier.
BenQ iScreenBar : la barre lumineuse qui s’accorde avec l’iMac
Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
Rockstar remet l’autosauvegarde en état
Quand l’autosauvegarde fonctionne mal sur GTA 6, un plantage peut faire perdre les progrès réalisés depuis le dernier enregistrement. Rockstar indique avoir corrigé le défaut de cette sauvegarde automatique et plusieurs causes de plantage. Le patch règle aussi un bogue qui laissait l’indice de recherche bloqué et empêchait de semer la police.
La météo pouvait, elle, rester figée pendant de longues périodes. Le studio a corrigé ce problème et rétabli deux activités qui pouvaient se retrouver bloquées. On peut de nouveau utiliser la barre de soulevé de terre à la salle de sport et récupérer auprès de ses partenaires les sacs destinés aux receleurs.
Sur PS5, le patch arrive en trois vagues
D’après les relevés de Tex2 sur X.com, la mise à jour 01.002.002 pèse 603,8 Mo sur PS5. Sur Xbox Series X|S, elle porte le numéro 1.0.2.2 et demande un téléchargement de 1,6 Go. Avant la sortie du jeu, Sony avait aussi demandé aux joueurs d’installer une mise à jour du logiciel système de la PS5.
Toujours selon Tex2, le déploiement sur PS5 commence auprès d’un tiers des joueurs, puis doit atteindre environ deux tiers après trois heures et l’ensemble des joueurs après six heures.
Rockstar ne précise pas si le patch corrige le bug qui permet de gagner de l’argent plus vite (en rechargeant une sauvegarde, le butin d’un entrepôt peut réapparaître alors que le joueur conserve ce qu’il a déjà emporté) ni celui qui peut faire sauter la limite des 30 images par seconde avec Quick Resume sur Xbox Series X|S, mais aussi accélérer anormalement le jeu. Ce soir, avant de retourner dans Vice City, jetez un œil aux mises à jour de votre console.