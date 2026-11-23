Des pirates soupçonnés d'être liés à la Chine ont exploité une vulnérabilité critique de VMware vCenter avant sa correction. Alors que Google révèle les dessous de cette campagne de cyberespionnage, un nouvel outil d'exploitation serait déjà en vente sur un forum clandestin.
Une faille corrigée le 19 novembre, mais exploitée dès le début du mois de septembre. C'est ce qu'ont découvert les équipes de Google Threat Intelligence Group et de Mandiant en enquêtant sur les activités d'ARMORY CASTLE, un groupe de cyberespionnage soupçonné d'entretenir des liens avec la Chine. Identifiée sous la référence CVE-2026-123890 et évaluée à 9,8 sur 10, la vulnérabilité touche VMware vCenter, la console centrale qui permet aux entreprises d'administrer leurs serveurs de virtualisation et les machines virtuelles qu'ils hébergent. Une cible de choix pour les pirates, puisqu'en prendre le contrôle peut leur ouvrir les portes d'une grande partie du réseau informatique de leur victime.
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Deux failles zero-day et cinq outils malveillants pour compromettre VMware
D'après les investigations de Google, les hackers ont d'abord exploité une autre faille zero-day (CVE-2026-102764) dans BeyondTrust Remote Support, une solution d'accès à distance utilisée en entreprise. Une fois introduits dans le réseau, ils ont compromis plusieurs équipements Linux avant de rechercher les serveurs vCenter, auxquels ils se sont attaqués à l'aide d'un programme spécialement développé pour l'occasion, baptisé BONESAW.
Cet outil leur a permis de contourner l'authentification de VMware vCenter sans disposer d'identifiants valides, puis de créer un compte administrateur. Les pirates ont ensuite récupéré des informations sensibles, fabriqué des jetons d'authentification pour usurper l'identité d'utilisateurs légitimes et exploré les systèmes de fichiers des serveurs ESXi, qui hébergent les machines virtuelles.
BONESAW faisait partie d'un arsenal de cinq nouveaux programmes malveillants identifiés par les chercheurs, comprenant également des outils de commande à distance et une porte dérobée destinée à conserver l'accès aux systèmes compromis. Son développement pourrait même remonter au mois de juillet, plusieurs semaines avant les premières attaques confirmées en septembre. Le nombre d'organisations touchées n'a pas été communiqué.
La menace pourrait d’ailleurs désormais dépasser le cadre de cette seule campagne de cyberespionnage. Selon Cyber Security News, un individu utilisant le pseudonyme Matilda propose sur un forum clandestin un programme Python à 30 000 dollars, censé exploiter CVE-2026-123890 pour créer un compte administrateur sur les versions 7.0 à 9.1 de vCenter.
Quels correctifs installer pour protéger les serveurs VMware ?
Pour empêcher l'exploitation de cette faille, les entreprises concernées doivent installer sans tarder les correctifs publiés le 19 novembre par Broadcom. Ils sont intégrés aux versions vCenter 8.0 Update 3m, 9.0.2.0200 et 9.1.1.0200. Pour VMware Cloud Foundation 5.x, la procédure est différente : les administrateurs doivent installer vCenter 8.0 Update 3m en suivant les instructions spécifiques de l'éditeur, ainsi que SDDC Manager 5.2.5.
Ces mises à jour laissent toutefois de côté vCenter 7.0, pour lequel aucun correctif public n'est disponible. Les entreprises bénéficiant d'un contrat de support étendu doivent donc contacter directement Broadcom. En l'absence de solution de contournement officielle, restreindre les connexions aux serveurs vCenter aux seules machines autorisées permet néanmoins de limiter leur exposition.
Enfin, puisque la faille a été exploitée bien avant sa divulgation, appliquer le correctif ne suffit pas à écarter toute compromission antérieure. Les administrateurs doivent également examiner les journaux de connexion de vCenter, vérifier qu'aucun compte administrateur suspect n'a été créé et rechercher d'éventuelles traces d'accès non autorisés.