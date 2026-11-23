D'après les investigations de Google, les hackers ont d'abord exploité une autre faille zero-day (CVE-2026-102764) dans BeyondTrust Remote Support, une solution d'accès à distance utilisée en entreprise. Une fois introduits dans le réseau, ils ont compromis plusieurs équipements Linux avant de rechercher les serveurs vCenter, auxquels ils se sont attaqués à l'aide d'un programme spécialement développé pour l'occasion, baptisé BONESAW.

Cet outil leur a permis de contourner l'authentification de VMware vCenter sans disposer d'identifiants valides, puis de créer un compte administrateur. Les pirates ont ensuite récupéré des informations sensibles, fabriqué des jetons d'authentification pour usurper l'identité d'utilisateurs légitimes et exploré les systèmes de fichiers des serveurs ESXi, qui hébergent les machines virtuelles.

BONESAW faisait partie d'un arsenal de cinq nouveaux programmes malveillants identifiés par les chercheurs, comprenant également des outils de commande à distance et une porte dérobée destinée à conserver l'accès aux systèmes compromis. Son développement pourrait même remonter au mois de juillet, plusieurs semaines avant les premières attaques confirmées en septembre. Le nombre d'organisations touchées n'a pas été communiqué.

La menace pourrait d’ailleurs désormais dépasser le cadre de cette seule campagne de cyberespionnage. Selon Cyber Security News, un individu utilisant le pseudonyme Matilda propose sur un forum clandestin un programme Python à 30 000 dollars, censé exploiter CVE-2026-123890 pour créer un compte administrateur sur les versions 7.0 à 9.1 de vCenter.