Galéjade Studio, installé à Eyguières, dans les Bouches-du-Rhône, a sorti Pétanque Royale sur iPhone et sur Android, un jeu de pétanque gratuit où vous affrontez en ligne des joueurs du monde entier, en parties de cinq à huit minutes.
Une partie de pétanque, ça fait plaisir ! Ses deux créateurs ont travaillé deux ans sur Pétanque Royale, selon La Provence, avant sa sortie sur l’App Store début octobre. Au départ, ils voulaient un jeu consacré à la Provence, avec la pétanque pour simple mini-jeu. « On s’est dit qu’il y avait la possibilité de faire quelque chose de bien », raconte Pierre Proudhon, l’un des deux concepteurs. Fin 2024, le studio avait publié sur iPhone Petite Pétanque, où vous jouez contre l’ordinateur ou à quatre au maximum sur un seul téléphone. Avec Pétanque Royale, il passe au jeu en ligne, financé par la publicité et les achats intégrés.
Pétanque Royale ramène une partie à trois mènes
« Sur mobile, une partie dure entre 5 et 8 minutes », explique Pierre Proudhon. Pour tenir dans ce délai, les créateurs ont abandonné la partie en 13 points du règlement officiel. Dans Pétanque Royale, vous disputez trois mènes, avec quatre boules par mène. En cas d’égalité, chaque joueur lance une dernière boule, et le plus proche du cochonnet l’emporte.
Joueur de pétanque, Pierre Proudhon a cherché un compromis entre le réalisme et les habitudes du jeu mobile. Les personnages ont une allure de dessin animé, mais il promet des « sensations de jeu réalistes ». Pour chaque lancer, vous armez votre geste vers l’arrière avant d’accompagner la boule, et vous réglez la direction, la force, l’effet et la hauteur du tir.
Selon Game-Guide, qui a rencontré le studio à la Gamescom, les lancers de Petite Pétanque tombaient trop souvent juste entre joueurs expérimentés pour faire de bons duels en ligne. En ajoutant ces réglages, Galéjade Studio laisse une place à l’erreur, et c’est votre maîtrise qui fait la différence entre deux joueurs.
Au fil de votre progression, vous quittez votre jardin pour une guinguette, puis pour Barcelone. Les créateurs ont gardé Marseille pour plus tard. « On n’a pas voulu mettre Marseille dès le début parce qu’on y trouve de bons joueurs », sourit Pierre Proudhon. Dans sa dernière mise à jour, Galéjade Studio a ajouté la ville de Carcassonne, avec quatre boules et quatre terrains exclusifs.
Galéjade Studio finance son jeu par la publicité et les achats intégrés
Vous téléchargez Pétanque Royale gratuitement, mais le studio vous propose de nombreux achats. Le Pass Royal coûte 7,99 euros, un personnage collector 9,99 euros, et la suppression des publicités pendant trente jours 9,99 euros également. Galéjade Studio vend aussi des packs d’or, de 1,99 à 99,99 euros. Vous collectionnez des personnages et des boules, et vous comparez vos résultats à ceux des autres joueurs dans un classement mondial. Sans payer, vous progressez aussi, mais plus lentement. Pendant la bêta, d’après Game-Guide, vous regardiez une publicité seulement pour obtenir une récompense, jamais en pleine partie.
Sur l’App Store, Apple classe le jeu à partir de 9 ans, et la fiche signale des coffres à butin. Dans leurs avis, plusieurs joueurs regrettent de devoir attendre avant d’ouvrir un coffre, et d’autres évoquent une prise en main difficile et quelques bugs. La note moyenne est malgré tout de 4,3 sur 5, sur une soixantaine d’avis. Sur iPhone, d’après les déclarations du studio, des sociétés tierces utilisent vos identifiants pour suivre votre activité sur d’autres applications et sites web.
Pierre Proudhon annonce plus de 10 000 téléchargements sur chacune des deux boutiques. « Le plus difficile, c’est de se faire connaître », reconnaît-il.
En revanche, ce qui ne change pas, c'est qu'à la pétanque, Fanny paie à boire !