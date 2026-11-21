« Sur mobile, une partie dure entre 5 et 8 minutes », explique Pierre Proudhon. Pour tenir dans ce délai, les créateurs ont abandonné la partie en 13 points du règlement officiel. Dans Pétanque Royale, vous disputez trois mènes, avec quatre boules par mène. En cas d’égalité, chaque joueur lance une dernière boule, et le plus proche du cochonnet l’emporte.

Joueur de pétanque, Pierre Proudhon a cherché un compromis entre le réalisme et les habitudes du jeu mobile . Les personnages ont une allure de dessin animé, mais il promet des « sensations de jeu réalistes ». Pour chaque lancer, vous armez votre geste vers l’arrière avant d’accompagner la boule, et vous réglez la direction, la force, l’effet et la hauteur du tir.

Selon Game-Guide, qui a rencontré le studio à la Gamescom, les lancers de Petite Pétanque tombaient trop souvent juste entre joueurs expérimentés pour faire de bons duels en ligne. En ajoutant ces réglages, Galéjade Studio laisse une place à l’erreur, et c’est votre maîtrise qui fait la différence entre deux joueurs.

Au fil de votre progression, vous quittez votre jardin pour une guinguette, puis pour Barcelone. Les créateurs ont gardé Marseille pour plus tard. « On n’a pas voulu mettre Marseille dès le début parce qu’on y trouve de bons joueurs », sourit Pierre Proudhon. Dans sa dernière mise à jour, Galéjade Studio a ajouté la ville de Carcassonne, avec quatre boules et quatre terrains exclusifs.