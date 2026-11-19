Des chercheurs ont montré qu’il était possible d’écouter les occupants d’un ID.4 et de suivre les déplacements de la voiture. Volkswagen déploie un correctif pour les modèles ID. concernés, seize mois après la révélation publique des failles PerfektBlue.
Volkswagen avait été prévenu dès juin 2024. À cette date, les chercheurs de PCA Cyber Security avaient confirmé la présence de PerfektBlue dans le système multimédia d’un ID.4 et alerté le constructeur. Ils ont publié leur avis de sécurité en juillet 2025. Pour les Volkswagen ID. qui utilisent encore le logiciel 3.x, le correctif arrive par vagues en novembre 2026. Selon la presse allemande, plusieurs centaines de milliers de véhicules seraient potentiellement concernés.
Des chercheurs ont réussi à enregistrer une conversation à bord
Dans leur laboratoire de Budapest, devant des journalistes du Times, les chercheurs de PCA Cyber Security ont enregistré une conversation entre deux occupants d’un ID.4 avec le micro prévu pour les appels d’urgence. Depuis l’extérieur du véhicule, ils ont aussi pu suivre sa position GPS et actionner le chauffage, les essuie-glaces ou le toit ouvrant.
PerfektBlue désigne plus précisément quatre vulnérabilités dans BlueSDK, la pile logicielle Bluetooth d’OpenSynergy. Elles peuvent permettre l’exécution de code sur le système d’infodivertissement. Lors de la démonstration, les chercheurs ont obtenu des droits d’administration sur ce système et exploité d’autres faiblesses pour étendre leur accès. Volkswagen assure que la direction, les freins et l’accélérateur restent hors de portée dans ce scénario.
Sur l’ID.4 étudié, le scénario Bluetooth supposait qu’un appareil se trouve à portée du véhicule et que sa demande d’appairage soit acceptée à bord. Volkswagen recommande de refuser toute demande de connexion inconnue, d’éviter les supports USB dont on ignore la provenance et d’installer les mises à jour proposées. La nécessité d’un appairage limite le risque, mais la démonstration montre ce qui peut être exposé ensuite, des trajets de la voiture aux conversations de ses occupants.
Une mise à jour à distance ou en atelier, selon la version du logiciel
Interrogé par Heise, Volkswagen explique que les délais de correction ont varié selon les générations de logiciels. Pour les branches anciennes, le groupe indique avoir dû modifier un calendrier de mises à jour déjà établi et reprendre les validations. Pour les propriétaires, la marche à suivre dépend de la version installée.
|Version du logiciel ID.
|Modalité de mise à jour selon Volkswagen*
|3.x
|La version 3.9.1 est distribuée à distance aux véhicules éligibles.
|4.x
|La mise à jour s’effectue chez un réparateur agréé Volkswagen.
|5.x avant la 5.6
|La mise à jour s'effectue à distance.
|5.6 ou plus récente
|Ces versions ne sont pas concernées par PerfektBlue.
*Modalités communiquées par VW à la presse allemande. Les véhicules français sont également susceptibles d’être concernés, selon leur système multimédia et leur version logicielle. Les propriétaires d'ID. peuvent vérifier auprès du réseau Volkswagen si leur voiture nécessite une mise à jour.
La faille touche une génération de systèmes multimédias que Volkswagen dit ne plus installer sur ses modèles ID. récents. Aucun rappel n’est toutefois annoncé par le constructeur pour PerfektBlue. Seize mois après l’alerte publique, le premier réflexe reste donc de vérifier dans les réglages de sa voiture si le correctif est arrivé ou si un passage en atelier s’impose. Et n'oubliez pas de fermer les fenêtres avant de redémarrer pour appliquer la mise à jour…