Volkswagen avait été prévenu dès juin 2024. À cette date, les chercheurs de PCA Cyber Security avaient confirmé la présence de PerfektBlue dans le système multimédia d’un ID.4 et alerté le constructeur. Ils ont publié leur avis de sécurité en juillet 2025. Pour les Volkswagen ID. qui utilisent encore le logiciel 3.x, le correctif arrive par vagues en novembre 2026. Selon la presse allemande, plusieurs centaines de milliers de véhicules seraient potentiellement concernés.

Des chercheurs ont réussi à enregistrer une conversation à bord

Dans leur laboratoire de Budapest, devant des journalistes du Times, les chercheurs de PCA Cyber Security ont enregistré une conversation entre deux occupants d’un ID.4 avec le micro prévu pour les appels d’urgence. Depuis l’extérieur du véhicule, ils ont aussi pu suivre sa position GPS et actionner le chauffage, les essuie-glaces ou le toit ouvrant.

PerfektBlue désigne plus précisément quatre vulnérabilités dans BlueSDK, la pile logicielle Bluetooth d’OpenSynergy. Elles peuvent permettre l’exécution de code sur le système d’infodivertissement. Lors de la démonstration, les chercheurs ont obtenu des droits d’administration sur ce système et exploité d’autres faiblesses pour étendre leur accès. Volkswagen assure que la direction, les freins et l’accélérateur restent hors de portée dans ce scénario.

Sur l’ID.4 étudié, le scénario Bluetooth supposait qu’un appareil se trouve à portée du véhicule et que sa demande d’appairage soit acceptée à bord. Volkswagen recommande de refuser toute demande de connexion inconnue, d’éviter les supports USB dont on ignore la provenance et d’installer les mises à jour proposées. La nécessité d’un appairage limite le risque, mais la démonstration montre ce qui peut être exposé ensuite, des trajets de la voiture aux conversations de ses occupants.