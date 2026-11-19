En effet, ces résultats présentés mardi soir, après la clôture de la Bourse, n'ont pas eu l'effet que l'on aurait attendu. Ils ont d'abord fait bondir le cours de 2% à l'ouverture mercredi, à 159,19 dollars, pour dégringoler dans la journée, et clôturer à environ 150 dollars.

« Nous pensons que les résultats d'hier ont stabilisé le sentiment des investisseurs et mis un frein à la récente vague de ventes massives dans le secteur de l'IA, mais ils ont davantage reporté que résolu définitivement les inquiétudes des investisseurs » a résumé le vice-président de la recherche chez Counterpoint, Neil Shah.

Il faut dire que NVIDIA doit faire à la fois face aux doutes grandissant quant aux niveaux de rentabilité actuels de la technologie de l'IA, et à la crise à la direction de l'entreprise, qui n'a pas encore de nouveau PDG permanent.