Les résultats du troisième trimestre de l'exercice actuelle de NVIDIA ont été exceptionnels. Et pourtant, le marché a encore sanctionné l'ex-firme de Jensen Huang !
Les temps sont difficiles du côté de NVIDIA. Et ce, évidemment, du fait de la très grave polémique qui a entraîné finalement la démission de Jensen Huang. Et depuis, même si l'activité est toujours brillante au sein de l'entreprise, elle crée un vrai mouvement de défiance au sein des marchés. Ce qui se confirme encore cette semaine, avec une situation franchement paradoxale.
Des résultats brillants, au-dessus même des attentes des analystes
NVIDIA a encore présenté des résultats étincelants cette semaine pour le troisième trimestre de son exercice. Son chiffre d'affaires a ainsi crû, durant le troisième trimestre de l'exercice actuel, de +103%, à 115,8 milliards de dollars.
Une croissance tout simplement folle, et qui a même dépassé les attentes des analystes, qui voyaient plutôt NVIDIA annoncer un chiffre d'affaires trimestriel de 108,85 milliards de dollars. Et pourtant, le marché n'a pas connu d'embellie derrière.
Un cours à la Bourse qui réagit négativement
En effet, ces résultats présentés mardi soir, après la clôture de la Bourse, n'ont pas eu l'effet que l'on aurait attendu. Ils ont d'abord fait bondir le cours de 2% à l'ouverture mercredi, à 159,19 dollars, pour dégringoler dans la journée, et clôturer à environ 150 dollars.
« Nous pensons que les résultats d'hier ont stabilisé le sentiment des investisseurs et mis un frein à la récente vague de ventes massives dans le secteur de l'IA, mais ils ont davantage reporté que résolu définitivement les inquiétudes des investisseurs » a résumé le vice-président de la recherche chez Counterpoint, Neil Shah.
Il faut dire que NVIDIA doit faire à la fois face aux doutes grandissant quant aux niveaux de rentabilité actuels de la technologie de l'IA, et à la crise à la direction de l'entreprise, qui n'a pas encore de nouveau PDG permanent.