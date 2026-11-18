Le taux de fraude détectée recule en France, mais les deepfakes progressent de 90 % en un an, selon Sumsub. De son côté, Surfshark recense près de 4 milliards de dollars de pertes déclarées dans le monde depuis 2020.
Deux études viennent de sortir sur le même sujet, avec deux angles. Sumsub analyse les vérifications d’identité tandis que l’éditeur VPN Surfshark répertorie les incidents relayés par la presse et au sein des bases de données.
Moins de fraudes, mais des attaques plus élaborées
En France, le taux de fraude détectée passe de 1,43 % en 2025 à 1,30 % en 2026. Sur cette même période, les deepfakes bondissent de 90 %. C’est plus du double de la moyenne européenne (+41 %) et près de trois fois celle dans le monde (+31 %). Sumsub édite une plateforme de vérification d’identité. Ses chiffres viennent de ses propres contrôles, pas de l’ensemble des fraudes commises en France. Nous rapportions en juin 2025 que ses données affichaient déjà 700 % de fraudes par deepfake en plus sur un an. La hausse est moins forte cette année, mais elle continue.
Pour mesurer la sophistication des attaques, Sumsub a créé un indice de complexité de la fraude (FCI). Chaque cas confirmé reçoit une note selon les techniques employées : faux documents, manipulation biométrique, usurpation d’identité, manipulation de l’appareil, fraude liée ou répétée. Plus une méthode demande d’outils, d’automatisation ou de coordination, plus elle pèse. Dans le monde, l’indice passe de 2,1 à 2,2. En Europe, il gagne 13 %.
Sumsub met aussi en avant les réseaux de fraude, c’est-à-dire des comptes coordonnés, liés par des appareils, des identités, des moyens de paiement ou des documents communs. Ils achètent, piratent ou s’approprient des comptes de vraies personnes pour passer les contrôles sans éveiller les soupçons. Dans le monde, environ une personne sur 50 dont l’identité a été validée est ensuite rattachée à un réseau de fraude détecté.
En Europe, un réseau regroupait 2 326 utilisateurs dans 28 pays. Les entreprises européennes contrôlent surtout les documents. Mais paradoxalement, selon elles, ce sont avant tout les documents générés par IA qui rendent les fraudes plus difficiles à repérer. Seules 26 % utilisent la biométrie ou la détection du vivant (liveness). Ce contrôle vérifie que le visage filmé est celui d’une personne réellement présente, et pas une photo, une vidéo ou un deepfake.
Des placements bidons sur Facebook aux faux dirigeants en visio
Surfshark compte 809 incidents entre janvier et septembre 2026, contre 651 un an plus tôt (+24 %). Depuis 2020, l’étude relève 2 430 incidents et 3,91 milliards de dollars de pertes déclarées. La France en compte 44, pour 85,3 millions de dollars, soit le 12e rang mondial des pertes. Soulignons que ce montant ne repose que sur six incidents dont le préjudice a été chiffré.
Les réseaux sociaux sont le point de départ de 438 des 768 fraudes recensées (57 %), pour 2,16 milliards de dollars de pertes. Facebook revient dans 42 % des cas où une plateforme est identifiée, et Instagram dans 25 %. Surfshark cite notamment de fausses vidéos de personnalités qui vantent un placement. Les escroqueries à l’investissement totalisent 254 incidents et 1,75 milliard de dollars.
Et puis il y a les échanges en direct. Surfshark recense aussi 93 incidents d’appels avec voix clonée par IA, pour 181 millions de dollars de pertes. Les visioconférences truquées sont plus rares (25), mais elles ont coûté 363 millions, soit environ 14,5 millions par incident, contre 1,9 million pour un appel.