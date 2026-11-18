Sumsub met aussi en avant les réseaux de fraude, c’est-à-dire des comptes coordonnés, liés par des appareils, des identités, des moyens de paiement ou des documents communs. Ils achètent, piratent ou s’approprient des comptes de vraies personnes pour passer les contrôles sans éveiller les soupçons. Dans le monde, environ une personne sur 50 dont l’identité a été validée est ensuite rattachée à un réseau de fraude détecté.

En Europe, un réseau regroupait 2 326 utilisateurs dans 28 pays. Les entreprises européennes contrôlent surtout les documents. Mais paradoxalement, selon elles, ce sont avant tout les documents générés par IA qui rendent les fraudes plus difficiles à repérer. Seules 26 % utilisent la biométrie ou la détection du vivant (liveness). Ce contrôle vérifie que le visage filmé est celui d’une personne réellement présente, et pas une photo, une vidéo ou un deepfake.