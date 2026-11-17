L’arrivée de Google Wallet permet d’enregistrer des cartes bancaires compatibles pour payer sans contact. La disponibilité dépendra des banques et des régions, mais le service est annoncé dès le lancement de la montre. HyperOS 4 apporte également une interface remaniée, tandis que le Wi-Fi doit accélérer les mises à jour et les téléchargements de musique ou de cartes hors ligne.

Le suivi sportif compte plus de 150 modes. Xiaomi ajoute notamment la mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque pendant la nuit et des suggestions d’entraînement. Les progrès revendiqués dans le suivi du sommeil restent, à ce stade, des résultats de laboratoire du constructeur.

La montre coûte 229,99 € en noir ou bleu clair, avec une offre de lancement à 194,99 € jusqu’au 30 novembre. La version blanc céramique passe de 249,99 à 229,99 € sur la même période.