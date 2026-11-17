Xiaomi annonce la Watch S5 41 mm, le Smart Band 11 et ses premiers écouteurs ouverts à clip. La montre accueille Google Wallet dès son lancement, tandis que le bracelet devra patienter pour profiter du même service.
Après la Watch S5 de 46 mm présentée au printemps, Xiaomi s’adresse aux poignets plus fins avec une nouvelle déclinaison de sa montre. Mais la marque ne se contente pas de revoir les dimensions : elle ajoute Google Wallet à sa série Watch S. À ses côtés, le Smart Band 11 poursuit sa route sur le terrain des bracelets accessibles et les Xiaomi Clip inaugurent un format d’écouteurs qui laisse les oreilles dégagées.
Une petite Watch S5 qui veut espacer les recharges
La Xiaomi Watch S5 41 mm associe un boîtier en acier inoxydable de 9,9 mm d’épaisseur, hors parties saillantes, à un écran AMOLED de 1,32 pouce. Xiaomi annonce une luminosité maximale de 3 000 nits et une batterie de 590 mAh, pour jusqu’à 14 jours d’autonomie. Ce dernier chiffre correspond toutefois à un usage allégé, avec plusieurs suivis continus désactivés.
L’arrivée de Google Wallet permet d’enregistrer des cartes bancaires compatibles pour payer sans contact. La disponibilité dépendra des banques et des régions, mais le service est annoncé dès le lancement de la montre. HyperOS 4 apporte également une interface remaniée, tandis que le Wi-Fi doit accélérer les mises à jour et les téléchargements de musique ou de cartes hors ligne.
Le suivi sportif compte plus de 150 modes. Xiaomi ajoute notamment la mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque pendant la nuit et des suggestions d’entraînement. Les progrès revendiqués dans le suivi du sommeil restent, à ce stade, des résultats de laboratoire du constructeur.
La montre coûte 229,99 € en noir ou bleu clair, avec une offre de lancement à 194,99 € jusqu’au 30 novembre. La version blanc céramique passe de 249,99 à 229,99 € sur la même période.
Smart Band 11 et Xiaomi Clip : deux façons de voyager léger
Le Smart Band 11 conserve une approche plus économique, à partir de 59,99 €, ou 54,99 € au lancement. Son écran AMOLED de 1,72 pouce atteint un pic annoncé de 2 000 nits. L’autonomie maximale s’établit à 21 jours pour la version standard et 18 jours pour les modèles NFC, là encore avec plusieurs mesures continues désactivées.
Le bracelet suit notamment le sommeil, la fréquence cardiaque et la VFC nocturne. Il peut aussi recevoir les notifications d’un smartphone Xiaomi et d’un iPhone simultanément, sous réserve d’utiliser les appareils, applications et comptes compatibles. Attention au paiement : Google Wallet sur le Smart Band 11 est prévu par une mise à jour en février, selon les notes du communiqué. Les versions NFC commencent à 79,99 €, ou 67,99 € jusqu’au 30 novembre.
Enfin, les Xiaomi Clip se fixent autour de l’oreille sans entrer dans le conduit auditif. Leur conception ouverte permet de rester attentif à son environnement, mais n’offre pas l’isolation d’écouteurs intra-auriculaires.
Chaque écouteur pèse 5,5 g. Xiaomi annonce jusqu’à neuf heures d’écoute, ou 38 heures avec le boîtier, dans ses conditions de test. La compatibilité avec le réseau Localiser d’Apple concerne uniquement le boîtier, pas chaque écouteur séparément. Les Clip sont proposés à 149,99 €, ramenés à 126,99 € jusqu’au 30 novembre.