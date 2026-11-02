Xiaomi est toujours plus important dans le secteur des véhicules électriques. Le constructeur, qui n'est même pas encore présent sur un marché aussi primordial que l'Europe, ne cesse pourtant de vendre toujours plus de véhicules électriques.

Et pour le mois d'octobre dernier, la marque a bien réussi son coup, puisqu'elle a pu pour la première fois durant l'année en cours commercialiser plus de 50 000 unités sur un seul mois. Mais si le groupe est en bonne santé sur ce secteur d'activité, il n'est pas encore là où il voudrait.