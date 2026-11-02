Le fabricant de smartphone imprime toujours plus sa marque dans les voitures électriques. On le voit avec les chiffres exceptionnels annoncés pour ce mois-ci !
Voilà quelques années maintenant que Xiaomi s'est lancé dans l'aventure des voitures électriques. Et en 2026, il n'est plus étonnant de voir le groupe chinois annoncer des ventes qui grimpent, qui étaient au niveau de 30 000 unités par mois au printemps dernier. En cette fin d'année, l'ascension reprend pour la marque, vu le niveau qu'elle vient d'exploser le mois dernier !
Xiaomi vend pour la première fois en 2026 plus de 50 000 voitures en un mois
Xiaomi est toujours plus important dans le secteur des véhicules électriques. Le constructeur, qui n'est même pas encore présent sur un marché aussi primordial que l'Europe, ne cesse pourtant de vendre toujours plus de véhicules électriques.
Et pour le mois d'octobre dernier, la marque a bien réussi son coup, puisqu'elle a pu pour la première fois durant l'année en cours commercialiser plus de 50 000 unités sur un seul mois. Mais si le groupe est en bonne santé sur ce secteur d'activité, il n'est pas encore là où il voudrait.
Le groupe est encore loin de son objectif
Car, pour rappel, Xiaomi avait pour ambition de vendre 550 000 voitures électriques durant l'année 2026. Or, au mois d'août dernier, Xiaomi avait vendu quelque 30 000 véhicules, puis 40 000 au mois de septembre. Sur les 10 premiers mois de l'année, les ventes se sont établies à 336 000 véhicules.
Le groupe n'est ainsi pour le moment qu'à 61% de son objectif annuel. On peut donc affirmer avec une certaine sécurité - à moins que subitement Xiaomi vendent d'un coup 100 000 voitures par mois - que la firme chinoise a visé trop haut pour l'année actuelle. On peut tout de même estimer que les bonnes ventes devraient se poursuivre, les chiffres d'octobre étant portés par le nouveau modèle lancé en septembre dernier, le SUV Sky Nomad.