Pour un fichier local, Claude calcule son empreinte SHA-256 (un identifiant propre à chaque fichier, obtenu sans l’exécuter) et interroge le rapport associé, car le connecteur n’accède pas aux chemins locaux. Un envoi, une soumission d’URL ou une seconde analyse de domaine ou d’IP n’ont lieu que sur demande explicite.

Pour envoyer un fichier, Claude utilise une fonction du connecteur appelée submit_attachment. Elle ne lit rien sur l’ordinateur. L’utilisateur doit lui donner un lien de téléchargement public en HTTPS, et ce sont les serveurs de VirusTotal qui téléchargent le fichier (jusqu’à 24 Mo). Ils calculent son empreinte, puis cherchent si VirusTotal a déjà un rapport sur ce fichier précis (qu’il soit sain ou malveillant). Si oui, ils renvoient ce rapport et rien n’est ajouté à la base. Sinon, le fichier est transmis à VirusTotal, qui l’enregistre dans sa base.

Un fichier sans lien de téléchargement ne peut donc pas être envoyé par Claude. Si l’utilisateur veut l’envoyer et que VirusTotal n’a aucun rapport dessus, Claude l’invite à le déposer lui-même sur le site de VirusTotal, puis relit le rapport avec la même empreinte. Les anciennes versions du plugin pour Claude Code (jusqu’à la 0.1.5) pouvaient envoyer ces fichiers grâce à un petit programme automatique, un “hook”. VirusTotal l’a retiré dans la version 0.1.6.