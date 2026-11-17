VirusTotal propose un connecteur qui permet à Claude de consulter ses rapports d’analyse sur un fichier, une URL, un domaine ou une adresse IP. La connexion se fait depuis le navigateur. L’accès gratuit dispose de quotas plutôt généreux.
Avant d’exécuter un fichier téléchargé ou de cliquer sur un lien douteux, il est désormais possible de demander à Claude de lire le rapport VirusTotal et de l’expliquer.
Lire un rapport, envoyer un fichier : deux gestes séparés
Dans Claude, il est maintenant possible d’ajouter VirusTotal depuis l’annuaire des connecteurs, puis de se connecter avec son compte Google via OAuth. Dans une organisation, un propriétaire peut devoir activer le connecteur au préalable.
Pour un fichier local, Claude calcule son empreinte SHA-256 (un identifiant propre à chaque fichier, obtenu sans l’exécuter) et interroge le rapport associé, car le connecteur n’accède pas aux chemins locaux. Un envoi, une soumission d’URL ou une seconde analyse de domaine ou d’IP n’ont lieu que sur demande explicite.
Pour envoyer un fichier, Claude utilise une fonction du connecteur appelée submit_attachment. Elle ne lit rien sur l’ordinateur. L’utilisateur doit lui donner un lien de téléchargement public en HTTPS, et ce sont les serveurs de VirusTotal qui téléchargent le fichier (jusqu’à 24 Mo). Ils calculent son empreinte, puis cherchent si VirusTotal a déjà un rapport sur ce fichier précis (qu’il soit sain ou malveillant). Si oui, ils renvoient ce rapport et rien n’est ajouté à la base. Sinon, le fichier est transmis à VirusTotal, qui l’enregistre dans sa base.
Un fichier sans lien de téléchargement ne peut donc pas être envoyé par Claude. Si l’utilisateur veut l’envoyer et que VirusTotal n’a aucun rapport dessus, Claude l’invite à le déposer lui-même sur le site de VirusTotal, puis relit le rapport avec la même empreinte. Les anciennes versions du plugin pour Claude Code (jusqu’à la 0.1.5) pouvaient envoyer ces fichiers grâce à un petit programme automatique, un “hook”. VirusTotal l’a retiré dans la version 0.1.6.
VirusTotal précise qu’un résultat vide ne veut pas forcément dire que le fichier est parfaitement sain et la réponse de Claude n’est pas un verdict de sécurité.
Rappelons aussi qu’un fichier envoyé à VirusTotal devient accessible à la communauté VirusTotal et à ses partenaires de sécurité. Il faut donc avoir le droit de le partager. De fait, un document privé, du code interne, des identifiants ou des données personnelles ne doivent pas être envoyés sans l’accord de leur propriétaire. Pour un lien, la requête transmet l’adresse complète, y compris les paramètres (ce qui suit le “?”) et les fragments (ce qui suit le “#”). Si l’adresse contient des identifiants ou des données privées, il vaut mieux interroger seulement le domaine (par exemple exemple.com). L’accès gratuit est limité à 60 requêtes par minute.
Dans tous les cas, mieux vaut donc bien vérifier les adresses en amont. La semaine dernière nous rapportions qu’une étude de Podqi sur ChatGPT, Gemini et Perplexity relevait 9 % de réponses d’achat menant vers un site faux ou abandonné, rarement accompagnées d’une mise en garde.