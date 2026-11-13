Un site à risque apparaît dans 4 % des réponses de Gemini, 8 % de celles de ChatGPT et 15 % de celles de Perplexity, sans que les analystes ne puissent expliquer cet écart. Quand un site à risque s’affiche, 57 % des réponses le présentent comme une adresse sur laquelle acheter un article, 34 % le citent sans commentaire et 9 % mettent en garde. Et en termes d’avertissement, tous les chatbots ne se valent pas non plus. ChatGPT retourne un avertissement dans 24 % de ses cas, contre seulement 2 % pour Perplexity. L’avertissement reste parfois général. À propos de Birkenstock, ChatGPT signale que les copies abondent sur les places de marché à prix cassés, puis cite comme source birkenstockonsales.com, un domaine mort. Selon l'étude, les grandes marques sont deux fois moins concernées, mais ne reçoivent une mise en garde que dans 4 de leurs 125 réponses à risque.