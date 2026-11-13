Podqi, une société spécialisée dans la protection de la propriété intellectuelle, a posé cinq questions d’achat à ChatGPT, Gemini et Perplexity à propos de 151 marques. Sur 6 795 réponses, 9 % ont mis sous les yeux de l’utilisateur un site faux ou abandonné.
Contrairement à un simple moteur de recherche, quand on demande à un chatbot où acheter une marque spécifique, il ne renvoie pas une simple liste de liens. Le service agrège diverses informations pour proposer des recommandations. C’est précisément la nature et le contenu de ces dernières qui ont été analysés.
Plus de six recommandations pour un avertissement
Les tests ont eu lieu en septembre, en deux séries de trois jours, sur des marques de mode, de beauté, de compléments alimentaires ou de mobilier. Les 4 437 sites cités ont été examinés et notamment le gestionnaire du DNS (l’annuaire qui associe un nom de domaine à un serveur), les redirections, le certificat de sécurité, et la cohérence des prix. Podqi classe comme “à risque” deux types de sites. Il y a d’une part les fausses pages web, qui copient une marque ou vendent des contrefaçons. D’autres part, les site morts qui ne mènent à rien ou affichent une page vide. Pour ces derniers, n’importe qui peut racheter son nom de domaine et y monter une boutique de contrefaçons.
Un site à risque apparaît dans 4 % des réponses de Gemini, 8 % de celles de ChatGPT et 15 % de celles de Perplexity, sans que les analystes ne puissent expliquer cet écart. Quand un site à risque s’affiche, 57 % des réponses le présentent comme une adresse sur laquelle acheter un article, 34 % le citent sans commentaire et 9 % mettent en garde. Et en termes d’avertissement, tous les chatbots ne se valent pas non plus. ChatGPT retourne un avertissement dans 24 % de ses cas, contre seulement 2 % pour Perplexity. L’avertissement reste parfois général. À propos de Birkenstock, ChatGPT signale que les copies abondent sur les places de marché à prix cassés, puis cite comme source birkenstockonsales.com, un domaine mort. Selon l'étude, les grandes marques sont deux fois moins concernées, mais ne reçoivent une mise en garde que dans 4 de leurs 125 réponses à risque.
La nature de la question influence aussi la présence de sites malveillants dans la réponse du chatbot. Un internaute demandant les sites régionaux d’une marque fait apparaître un site à risque dans 16 % des réponses, y compris pour une quarantaine de marques sans aucune boutique locale. Ces faux passent facilement pour des vrais. Dans 36 % des sites à risque cités dans ces réponses, on retrouve une extension de pays (marque.fr) ou le nom d'une région dans leur domaine (marque-france.com). À l’inverse, une requête de type "Où acheter ?" fait apparaître moins de sites à risque (6%), mais presque sans avertissement : une mise en garde sur 82 réponses concernées.
Nous rapportions en 2025 qu'une étude de Netcraft, menée sur cinquante marques, avait déjà relevé qu’un tiers des adresses de connexion données par un chatbot ne menaient pas au site attendu. Ici, les marques et les questions ont été choisies à l’avance (dont des labels de streetwear souvent contrefaits) et les sites n’ont pas été classés par le même modèle d’IA d’une série de tests à l’autre. OpenAI dit améliorer ses garde-fous, Google rappelle que Gemini affiche des liens pour vérifier et Perplexity affirme ne jamais prétendre à une exactitude de 100 %. Podqi conseille de traiter toute adresse « officielle » fournie par une IA comme non vérifiée, et de passer par le site principal de la marque pour trouver une boutique locale. Si un chatbot peut se laisser piéger par un faux site marchand, il peut l’être aussi par un site de fake news : pour s’informer, mieux vaut donc également aller directement sur un site d’actualité.