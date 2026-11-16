Cette initiative s’inscrit dans une célébration plus large des 25 ans de Xbox, avec notamment le lancement récent d’une manette dédiée et d'une console collector. Microsoft a aussi remis en lumière son catalogue historique, avec 21 nouveaux jeux de la première Xbox désormais compatibles avec les PC Windows, certains profitant même de succès à débloquer. Au total, 25 jeux Xbox sont compatibles PC.

De quoi prolonger les retrouvailles avec quelques classiques, sans forcément ressortir sa vieille console du placard.