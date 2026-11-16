Pour célébrer les 25 ans de Xbox, Microsoft a décidé de faire un joli cadeau aux joueurs nostalgiques, avec les animations de démarrage des premières consoles de la marque. Et c’est franchement réussi !
En cette fin d’année 2026, Xbox fête ses 25 bougies. Un quart de siècle déjà depuis l’arrivée de la première console de Microsoft, un 15 novembre 2001. Pour marquer le coup, la firme américaine multiplie les clins d’œil à son histoire et aux joueurs qui l’accompagnent depuis ses débuts. Et parmi les petites attentions qui font plaisir, il y en a une toute récente (et gratuite) qui devrait réveiller quelques souvenirs.
BenQ iScreenBar : la barre lumineuse qui s’accorde avec l’iMac
Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
Le plein de nostalgie chez Xbox
Comme l’a notamment relayé The Verge, Microsoft déploie actuellement une mise à jour permettant de retrouver plusieurs animations de démarrage historiques sur Xbox One et Xbox Series. Au programme : le boot emblématique de la toute première Xbox, mais aussi deux séquences tout aussi mémorables de la Xbox 360, celles de 2005, puis de 2010.
La mise à jour est en cours de déploiement et, bonne nouvelle, il y a de fortes chances qu’elle soit déjà disponible sur votre console. Nous avons d’ores et déjà pu essayer les différentes animations sur notre Xbox Series X, et quel plaisir de retrouver ces séquences pleines de nostalgie ! Notre préférence va évidemment au logo vert de la première Xbox, avec son ambiance sonore si particulière.
Pour en profiter, il suffit de se rendre dans les paramètres de la console, puis dans les options système et de démarrage, afin de sélectionner l’animation souhaitée. On peut ainsi passer d’une génération à l’autre en quelques secondes. C’est un détail, certes, mais qui permet d’ajuster son degré de nostalgie avant même de lancer son jeu (et c'est gratuit).
Cette initiative s’inscrit dans une célébration plus large des 25 ans de Xbox, avec notamment le lancement récent d’une manette dédiée et d'une console collector. Microsoft a aussi remis en lumière son catalogue historique, avec 21 nouveaux jeux de la première Xbox désormais compatibles avec les PC Windows, certains profitant même de succès à débloquer. Au total, 25 jeux Xbox sont compatibles PC.
De quoi prolonger les retrouvailles avec quelques classiques, sans forcément ressortir sa vieille console du placard.
PlayStation avait eu la même bonne idée… avant de faire marche arrière
Microsoft n’est pas le premier constructeur à jouer sur cette corde sensible. Pour les 30 ans de PlayStation, en décembre 2024, Sony avait lui aussi proposé aux possesseurs de PS5 de retrouver l’interface et les animations de démarrage des différentes générations de consoles, avec notamment le mythique lancement de la première PlayStation.
Une initiative qui avait été particulièrement bien accueillie par les joueurs. Mais cette parenthèse nostalgique n’avait malheureusement pas vocation à durer, puisque Sony avait rapidement retiré ces thèmes anniversaire, au grand regret d’une partie de la communauté.
Et c’est peut-être là que réside toute la bonne idée de Microsoft. Au-delà de la célébration ponctuelle, pourquoi ne pas laisser ces animations à disposition des joueurs ? Après tout, il ne s’agit que d’une option de personnalisation, qui ne gêne personne… Et qui fait manifestement plaisir à beaucoup de monde.
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