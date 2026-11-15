Les équipes de L3Harris, prestataire de l’aviation civile américaine, remplaçaient des câbles en cuivre par de la fibre optique sur un site isolé. Après leur intervention, le réseau des contrôleurs aériens a été saturé, et plus aucun avion n’a pu décoller des États-Unis pendant plus de quatre heures.
Vendredi, peu avant 16 heures à New York, la FAA, l’Administration fédérale de l’aviation, a interdit tout décollage dans le pays, avant de lever cette interdiction nationale à 20 h 15. L’agence n’avait pris cette décision que deux fois depuis le début du siècle, le jour des attentats du 11 septembre 2001, puis en janvier 2023, après la panne de l’un de ses systèmes informatiques. Selon Cirium, société spécialisée dans les données aériennes, les compagnies ont annulé plus de 8 200 vols vendredi soir, et au moins 3 000 autres hier. Sean Duffy, le secrétaire aux Transports, a présenté samedi les premiers résultats de l’enquête, mais il ignore encore si L3Harris a commis une erreur ou installé un routeur défectueux.
La FAA a coupé deux connexions qui saturaient son réseau
Dans un premier temps, un porte-parole de la FAA a seulement évoqué des problèmes de communication dans plusieurs centres de contrôle, chargés de guider les avions entre les aéroports du pays. Les ingénieurs de l’agence ont cherché l’origine de l’instabilité du réseau. Comme l’explique Rebecca Guy, directrice technique par intérim de la FAA, « nous avons repéré deux points qui interrogeaient notre réseau à un rythme très élevé, un millier de connexions toutes les quatre à cinq secondes ». Les techniciens ont aussitôt désactivé ces deux points, le réseau s’est stabilisé, et la FAA cherche encore la cause exacte de la panne.
Vendredi soir, Markwayne Mullin, le secrétaire à la Sécurité intérieure, assurait n’avoir « pour l’instant aucune indication » d’un acte malveillant. Mais la veille, la FAA avait étendu à tout l’espace aérien américain SMART, un outil d’intelligence artificielle chargé de conseiller les contrôleurs pour désengorger le ciel. Interrogé sur un lien avec cette IA, Markwayne Mullin s’est contenté d’une plaisanterie sur l’acronyme « SI », pour « super intelligence », le nom que Donald Trump veut donner à ce système.
« Nous n’avons aucune preuve d’un acte malveillant, et aucune preuve d’un problème lié à l’IA », souligne Bryan Bedford, l’administrateur de la FAA. Quant au syndicat des contrôleurs aériens, il affirme n’avoir jamais été consulté pendant la conception de SMART.
Sean Duffy réclame des fonds pour remplacer le matériel de la FAA
Vendredi soir, Sean Duffy accusait un matériel vieillissant et surchargé. Samedi, il a relié la panne à une opération de modernisation. L3Harris, prestataire de longue date de la FAA, remplaçait des fils de cuivre par de la fibre optique, et après ces travaux, un système de communication indispensable aux contrôleurs a été surchargé par un routeur. Sean Duffy veut donc savoir si les techniciens de L3Harris ont mal installé l’équipement, ou si l’entreprise a fourni un routeur défectueux.
Les journalistes lui ont demandé pourquoi L3Harris intervenait un vendredi à 15 heures, et non au milieu de la nuit. Le ministre a répondu que la FAA bascule ses grands aéroports vers de nouveaux équipements la nuit, mais les sites isolés en journée. « Nous allons réévaluer le moment où nous faisons ces travaux », a-t-il promis.
De conférence de presse en conférence de presse, Sean Duffy répète que le Congrès doit débloquer plus d’argent pour moderniser les équipements de l’aviation. La FAA vient tout juste de commencer à retirer les disquettes du contrôle aérien. Et en janvier 2023, l’agence avait mis en cause un sous-traitant, accusé d’avoir effacé des fichiers par erreur dans le système à l’origine de la précédente interdiction de vol nationale.