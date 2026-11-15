Dans un premier temps, un porte-parole de la FAA a seulement évoqué des problèmes de communication dans plusieurs centres de contrôle, chargés de guider les avions entre les aéroports du pays. Les ingénieurs de l’agence ont cherché l’origine de l’instabilité du réseau. Comme l’explique Rebecca Guy, directrice technique par intérim de la FAA, « nous avons repéré deux points qui interrogeaient notre réseau à un rythme très élevé, un millier de connexions toutes les quatre à cinq secondes ». Les techniciens ont aussitôt désactivé ces deux points, le réseau s’est stabilisé, et la FAA cherche encore la cause exacte de la panne.

Vendredi soir, Markwayne Mullin, le secrétaire à la Sécurité intérieure, assurait n’avoir « pour l’instant aucune indication » d’un acte malveillant. Mais la veille, la FAA avait étendu à tout l’espace aérien américain SMART, un outil d’intelligence artificielle chargé de conseiller les contrôleurs pour désengorger le ciel. Interrogé sur un lien avec cette IA, Markwayne Mullin s’est contenté d’une plaisanterie sur l’acronyme « SI », pour « super intelligence », le nom que Donald Trump veut donner à ce système.

« Nous n’avons aucune preuve d’un acte malveillant, et aucune preuve d’un problème lié à l’IA », souligne Bryan Bedford, l’administrateur de la FAA. Quant au syndicat des contrôleurs aériens, il affirme n’avoir jamais été consulté pendant la conception de SMART.