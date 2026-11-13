D’après les informations rapportées par SamMobile, le fabricant californien chercherait aussi à disposer d’un stock suffisant de capteurs photo avant de commercialiser son prochain modèle. Et c’est là que Samsung entrerait en jeu.

La Pomme aurait en effet prévu de s’approvisionner auprès de Samsung pour certains capteurs destinés à ses futurs iPhone. L’entreprise avait annoncé l’année dernière vouloir diversifier ses fournisseurs dans ce domaine, avec la possibilité d’intégrer des composants de 48 ou de 200 mégapixels. Cette collaboration doit notamment permettre de réduire la dépendance du constructeur à Sony, jusqu’ici son fournisseur de référence.

Selon le nouveau rapport, les premiers travaux de prototypage des capteurs Samsung destinés aux iPhone auraient commencé au printemps 2026. Leur production en série serait quant à elle prévue pour l’automne de la même année. Un calendrier qui pourrait expliquer pourquoi Apple préfère attendre le printemps 2027 pour lancer l’iPhone 18 standard. Le fabricant disposerait ainsi de davantage de temps pour constituer ses stocks.