Apple a choisi de décaler la sortie de son prochain iPhone standard au printemps 2027, plusieurs mois après celle des modèles Pro. Si la pénurie de mémoire est déjà évoquée pour expliquer ce calendrier inhabituel, l’approvisionnement en capteurs photo fournis par Samsung pourrait également peser dans la balance.
Apple a pris une décision inhabituelle avec sa nouvelle génération de smartphones. Alors que les modèles classiques et Pro étaient jusqu’ici lancés au même moment, le constructeur a choisi de séparer les deux sorties. La pénurie de puces mémoire a d’abord été avancée pour expliquer ce décalage. Les tensions sur l’approvisionnement compliqueraient la production des prochains appareils et auraient conduit Apple à revoir son calendrier. Mais cette explication ne serait pas la seule.
Samsung pourrait fournir les capteurs photo du prochain iPhone
D’après les informations rapportées par SamMobile, le fabricant californien chercherait aussi à disposer d’un stock suffisant de capteurs photo avant de commercialiser son prochain modèle. Et c’est là que Samsung entrerait en jeu.
La Pomme aurait en effet prévu de s’approvisionner auprès de Samsung pour certains capteurs destinés à ses futurs iPhone. L’entreprise avait annoncé l’année dernière vouloir diversifier ses fournisseurs dans ce domaine, avec la possibilité d’intégrer des composants de 48 ou de 200 mégapixels. Cette collaboration doit notamment permettre de réduire la dépendance du constructeur à Sony, jusqu’ici son fournisseur de référence.
Selon le nouveau rapport, les premiers travaux de prototypage des capteurs Samsung destinés aux iPhone auraient commencé au printemps 2026. Leur production en série serait quant à elle prévue pour l’automne de la même année. Un calendrier qui pourrait expliquer pourquoi Apple préfère attendre le printemps 2027 pour lancer l’iPhone 18 standard. Le fabricant disposerait ainsi de davantage de temps pour constituer ses stocks.
Un partenariat qui élargit la base de fournisseurs
Cette collaboration ne se limiterait d’ailleurs pas aux seuls capteurs photo. En août 2025, Apple avait annoncé travailler avec Samsung sur une « nouvelle technologie innovante de fabrication de puces ». Les composants concernés doivent être produits dans l’usine de semi-conducteurs de Samsung, à Austin, au Texas. Les deux entreprises n’ont toutefois pas dévoilé leurs caractéristiques techniques.
En faisant appel à Samsung comme deuxième fournisseur de capteurs, Apple diversifierait donc ses sources d’approvisionnement tout en renforçant la production de composants aux États-Unis. Cette mise en concurrence avec Sony pourrait également lui permettre de réduire ses coûts de fabrication.
Le retard de l'iPhone 18 standard pourrait ainsi avoir plusieurs explications. Aux difficultés d'approvisionnement en mémoire s’ajouterait la nécessité de sécuriser les livraisons de capteurs photo Samsung, si les informations rapportées se confirment.