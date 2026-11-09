Avec ses Pulse Elevate, Sony mise notamment sur des transducteurs magnétiques planaires, des woofers intégrés et sa technologie sans fil PlayStation Link (déjà étrennée sur les écouteurs Pulse Explore notamment), qui se veut particulièrement réactive.

Un microphone est également intégré à l’enceinte droite, avec une réduction des bruits parasites assistée par la désormais indispensable IA.