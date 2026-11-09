Attendues cette semaine, les enceintes sans fil Pulse Elevate de PlayStation n’arriveront finalement pas à l’heure. Sony vient d’annoncer un report de dernière minute, sans communiquer de nouvelle date de commercialisation.
Mauvaise surprise pour les joueurs qui avaient déjà fait la place sur leur bureau pour accueillir les nouvelles enceintes sans fil de PlayStation. Alors que leur arrivée en boutiques était programmée pour ce 12 novembre 2026, soit dans quelques jours à peine, les Pulse Elevate ne seront finalement pas au rendez-vous. Une annonce de dernière minute, relayée notamment par nos confrères de The Verge.
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Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
Un retard de dernière minute pour les Pulse Elevate
Pour justifier ce contretemps, Sony évoque un problème rencontré durant la phase de production. Dans un message publié sur son PlayStation Blog, le constructeur explique : « Dans le cadre de nos tests de qualité continus sur les enceintes Pulse Elevate, nous avons identifié un problème de production et avons pris la décision de reporter leur lancement. »
Sony ajoute que ce délai supplémentaire doit lui permettre de garantir « une expérience conforme aux ambitions », avant de présenter ses excuses aux joueurs. En revanche, aucune nouvelle fenêtre de commercialisation n’a été communiquée. Il faudra donc patienter encore un peu avant de connaître la nouvelle date de lancement.
Pour rappel, les Pulse Elevate représentent une première pour Sony Interactive Entertainment, puisqu’il s’agit des premières enceintes sans fil développées par le constructeur. Elles sont compatibles avec la PS5 évidemment, mais aussi avec les PC et Mac, sans oublier le PlayStation Portal.
Des enceintes PlayStation à 219,99 euros qui se font encore attendre
Avec ses Pulse Elevate, Sony mise notamment sur des transducteurs magnétiques planaires, des woofers intégrés et sa technologie sans fil PlayStation Link (déjà étrennée sur les écouteurs Pulse Explore notamment), qui se veut particulièrement réactive.
Un microphone est également intégré à l’enceinte droite, avec une réduction des bruits parasites assistée par la désormais indispensable IA.
Les Pulse Elevate profitent également d’un petit côté nomade, avec une batterie rechargeable, et la possibilité de fonctionner en Bluetooth. De quoi les utiliser au-delà d'un simple bureau gaming.
Les intéressés devront donc prendre leur mal en patience, alors même que des exemplaires review venaient tout juste de parvenir chez certains spécialistes, notamment outre-Atlantique. Côté tarif, les Pulse Elevate s’inscrivent dans la droite lignée du reste de la gamme audio PlayStation 5, avec un prix de 220 euros la paire.
- Des écouteurs gaming taillés pour une utilisation purement « PlayStation »
- Un rendu audio très réussi
- La technologie PlayStation Link