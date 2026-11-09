Pour mieux lutter contre le spam, l’année dernière, Microsoft avait imposé la configuration des enregistrements SPF, DKIM et DMARC aux domaines qui envoient plus de 5 000 e-mails par jour vers Outlook.com, Hotmail.com et Live.com. Par la suite l’éditeur allait mettre en place une politique de blocage.

Dans le cas présent, il semblerait qu’un bug ait rendu un serveur un peu trop zélé au risque de bloquer systématiquement tous les messages, quelle que soit la quantité envoyée par jour. Soulignons que des utilisateurs ayant procédé à l’enregistrement DMARC p=none ont, semble-t-il, réussi à corriger le problème.