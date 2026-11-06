La faille remonte à 2016. Pour corriger une autre vulnérabilité, CVE-2016-6210, les développeurs d’OpenSSH ont alors modifié la vérification des mots de passe sur les serveurs configurés sans PAM, les modules chargés d’ordinaire de l’authentification sous Linux. Sans eux, le mot de passe tapé est haché avec la fonction crypt(), puis comparé à l’empreinte enregistrée sur la machine. Ce calcul a besoin d’un sel, une donnée aléatoire mélangée au mot de passe. Mais un compte sans mot de passe, réservé par exemple à la connexion par clé, ne contient qu’un astérisque. Pour ces comptes, le sel est donc emprunté à un autre compte de la machine, protégé par un vrai mot de passe haché en SHA-256 ou SHA-512.

Le second problème date de 2012. Alpine est construite avec musl, une bibliothèque C plus légère que la glibc de Debian ou d’Ubuntu. Avec musl, un astérisque est renvoyé en guise d’erreur par crypt() dès que le mot de passe dépasse 256 octets. Cet astérisque est identique à celui du compte sans mot de passe, et la connexion est acceptée.

Sur Alpine, ces comptes vides sont nombreux. Le compte root est livré avec un astérisque depuis la version 3.16 environ. Root est protégé par défaut par le réglage PermitRootLogin prohibit-password, mais un pirate peut entrer par un autre compte, puis devenir administrateur avec doas, l’équivalent de sudo. Si vous avez déployé Alpine dans le cloud avec une image officielle tiny-cloud, de la 3.18.11 à la 3.24.3, vous disposez d’un compte alpine sans mot de passe, autorisé à passer root sans rien taper. Ces images sont sûres au premier démarrage, mais vulnérables dès que vous définissez un mot de passe sur la machine, pour la console par exemple.

Dans la version 10.6p2, les développeurs d’OpenSSH ont bloqué toute correspondance avec un champ de moins de quatre caractères. Pour eux, la cause réelle se trouve en dehors du serveur SSH, et ce correctif n’est qu’un contournement. Selon Damien Miller, l’équipe considère les longues périodes de secret avant un correctif dangereuses, car des agents d’IA ont récemment retrouvé, parfois en quelques heures, des bugs qui venaient d’être signalés.