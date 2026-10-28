Le correctif le plus important concerne les redirections de Tailscale SSH. Jusqu'ici, le processus tailscaled les exécutait avec les privilèges root du système, même lorsque le compte connecté disposait de droits bien plus limités. Depuis la version 1.104.4, ces opérations respectent les permissions de ce compte, empêchant ainsi d'accéder, par ce moyen, à des ressources réservées aux administrateurs.

Cette mauvaise séparation des privilèges concernait aussi Tailscale Serve, qui permet de partager des applications et des services locaux sur le réseau privé. Dans certaines configurations, une vérification insuffisante des sockets Unix pouvait exposer l'API d'administration locale du logiciel à des utilisateurs distants, jusqu'à permettre une prise de contrôle complète du serveur. Une autre faille touchait les connexions HTTP/2 : les autorisations destinées à une application pouvaient être transmises à une autre, donnant potentiellement accès à des ressources protégées. Les correctifs renforcent les vérifications des destinations et associent désormais les autorisations à chaque requête.

Une session SSH pouvait également servir à paralyser le réseau sans chercher à obtenir davantage de droits. En envoyant continuellement certains messages, une personne disposant déjà d'un accès pouvait saturer progressivement la mémoire de tailscaled, jusqu'à provoquer son arrêt et interrompre toutes les connexions Tailscale du serveur. La nouvelle version limite désormais la mémoire consommée par chaque session et libère les ressources correspondantes dès sa fermeture.