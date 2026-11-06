Le Honor 700 Pro serait doté d'un SoC de chez Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 5, alors que les modèles 700 et 700S embarqueraient une puce Snapdragon 8s Gen 4.

Toute la gamme serait dotée d'un écran de 6,57 pouces de diagonale, d'une grosse batterie de 9000 mAh, et d'un capteur photo principal de 200 MP à l'arrière. Le constructeur muscle ses batteries, avant de proposer potentiellement de nouvelles gammes, avec encore plus d'autonomie.