Xiaomi le fait déjà depuis plusieurs générations, mais Honor veut s'y mettre aussi. Mais alors, un écran au dos d'un smartphone, est-ce l'avenir ? Est-ce vraiment utile ? Le constructeur compte bien proposer un rival au Xiaomi 18 Pro.
Honor a levé le voile en Chine sur sa nouvelle série de smartphones. La gamme 700 comprend trois appareils : le Honor 700, le Honor 700 Pro et le Honor 700S. La principale caractéristique de cette génération, c'est son écran secondaire au dos. Mais quelle est l'utilité réelle de cette fonctionnalité ?
Un format carré intégré au bloc photo
À la différence du Xiaomi 18 Pro, Honor ne propose pas un écran qui occupe tout le module photo. Sur la face avant, les trois smartphones adoptent une conception identique : un écran aux bordures fines avec des coins arrondis, surmonté d’un poinçon central pour le capteur frontal.
À l’arrière en revanche, un écran secondaire prend place au sein du module photo. Semblable au format d'une montre connectée, cet affichage carré utilise une dalle OLED, bien que sa définition exacte, ainsi que sa taille, soient encore à préciser. Les smartphones sont disponibles en bleu, blanc et rose, et les précommandes sont déjà ouvertes en Chine.
Un tel écran est pratique pour faire des photos en mode selfie avec de meilleurs capteurs que le capteur frontal. Cependant, ça reste un gadget non indispensable.
Quelles caractéristiques techniques ?
Honor n'a pas encore dévoilé l'intégralité des spécifications techniques officielles de ces modèles. Ce sont des appareils milieu de gamme, voire haut de gamme pour l'un des trois. Sur la boutique officielle, les chiffres confirment que les smartphones disposent d'au moins 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage, avec des options jusqu'à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.
Le Honor 700 Pro serait doté d'un SoC de chez Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 5, alors que les modèles 700 et 700S embarqueraient une puce Snapdragon 8s Gen 4.
Toute la gamme serait dotée d'un écran de 6,57 pouces de diagonale, d'une grosse batterie de 9000 mAh, et d'un capteur photo principal de 200 MP à l'arrière. Le constructeur muscle ses batteries, avant de proposer potentiellement de nouvelles gammes, avec encore plus d'autonomie.