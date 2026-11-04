Une batterie toujours plus grosse, toujours plus massive, voilà ce que préparerait Honor pour ses prochains smartphones à l'avenir. Au risque d'augmenter drastiquement le poids de ses appareils.
Honor expérimenterait des batteries de smartphone d'une capacité comprise entre 14 000 et 15 000 mAh. L'objectif serait de proposer, sur de futurs appareils, une autonomie d'environ une semaine avec une seule charge. Une ambition audacieuse, sous réserve d'une utilisation parcimonieuse de son téléphone portable.
Une idée intéressante, mais de niche
Ces informations proviennent du leaker Digital Chat Station, qui les a publiées sur Weibo. Ce leaker de source généralement fiable, indique que le constructeur chercherait à proposer un smartphone capable de tenir jusqu'à sept jours, sans passer par la case recharge. Cependant, charger son smartphone tous les jours est-il vraiment un problème ?
Une telle autonomie pourrait surtout intéresser les personnes qui voyagent souvent, celles qui travaillent en extérieur ou ceux qui ont un usage intensif de leur smartphone.
Des capacités déjà en hausse chez Honor
Le constructeur a déjà proposé plusieurs modèles dotés de batteries de très grande capacité. Le Win, doté d'une batterie de 10 000 mAh, est sorti à la fin de l'année dernière.
Le Honor X80 Pro Max, avec cette fois-ci, une batterie de 11 000 mAh, lui a enrayé le pas en juin dernier. Honor a par la suite présenté les Win RT 2 et Win Turbo 2, dont la batterie culmine à 12 070 mAh. Le Win RT 2 supporte la recharge filaire à 90 W.
Une grosse batterie, de grosses contraintes
Passer de 12 000 mAh à une capacité proche de 15 000 mAh pose toutefois des difficultés d'ingénierie. Une batterie plus grande augmente en général l'épaisseur et le poids d'un appareil, et elle complique la gestion de la chaleur.
Pour l'heure, Honor n'a pas fait de commentaire, ni sur la méthode pour répondre à ces contraintes, ni sur une potentielle date à laquelle un smartphone doté d'une telle batterie pourrait arriver sur le marché.