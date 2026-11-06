Une APK volontairement piégée par des chercheurs a plongé un Pixel 10 dans une boucle de redémarrages sans fin, sans que l'application ait jamais été ouverte. Baptisée GhostMap, cette faille d'Android ne fait pour l'instant l'objet d'aucun correctif de sécurité annoncé par Google.
Un téléphone qui plante, ça se redémarre. Si le problème persiste, on tente le mode sans échec pour chercher une éventuelle application fautive et, au besoin, la désinstaller. Mais que faire quand le smartphone replante avant même d'afficher l'écran d'accueil ? C'est ce que les chercheurs de Bitdefender ont réussi à provoquer en exploitant une faille du système baptisée GhostMap. Android se retrouve alors piégé dans une boucle de plantages dont il est presque impossible de sortir, à moins de procéder à une réinitialisation d'usine et donc d'accepter de s'asseoir sur ses données non sauvegardées.
Une découverte fortuite aux conséquences inattendues
Il aura fallu que les chercheurs de Bitdefender se retrouvent aux prises avec un cheval de Troie bancaire récalcitrant pour mettre le doigt sur GhostMap. À chaque tentative d'installation, le logiciel malveillant faisait planter leurs émulateurs avant même de pouvoir s'exécuter. En cherchant à comprendre ce qui clochait, l'équipe a découvert une faille d'Android que les auteurs du malware avaient déclenchée sans le savoir.
Le cheval de Troie avait en effet été modifié pour compliquer son analyse, manipulation qui avait également faussé les indications de taille et de compression de son fichier APK. Android, qui aurait normalement dû repérer l'anomalie et renoncer à lire ce fichier, s’est pourtant fié à ces indications erronées et a donc tenté de lire des données qui n'existaient pas, provoquant le plantage du programme d'installation.
Une découverte fortuite qui leur a donné une idée : et si la même erreur pouvait se produire après l'installation ? Android ne lit pas tous les fichiers d'une application au moment de l'installer, et les chercheurs ont exploité cette particularité pour créer un nouvel APK dont la ressource piégée ne serait consultée que plus tard.
Intuition gagnante, puisque, sans même avoir besoin de s’exécuter, leur appli a fait crasher net un service essentiel d’Android, qui redémarrait, relisait le fichier malformé et plantait derechef, retenant le smartphone prisonnier d’une boucle sans fin, y compris en mode sans échec.
Comment se protéger alors que Google ne prévoit pas de correctif ?
Alertée dès le 20 août 2026, Google a d'abord clôturé le signalement de Bitdefender, estimant que le problème n'était pas reproductible. Les chercheurs sont revenus à la charge cinq jours plus tard, cette fois munis d'une démonstration du blocage persistant. Selon Bitdefender, Google n'a toutefois pas prévu de correctif de sécurité et a transmis le dossier à une autre équipe pour une éventuelle correction dans une future version d'Android.
Faute de correctif, la principale précaution consiste donc à surveiller ce que l'on installe sur son téléphone. L'attaque suppose en effet qu'un APK piégé ait été installé sur l'appareil. Il est ainsi préférable d'éviter les applications provenant de sources douteuses et de privilégier les boutiques officielles, sans les considérer non plus comme des garanties absolues.
Un antivirus mobile peut également aider à repérer un fichier suspect avant son installation, même si les restrictions d'Android empêchent les outils de sécurité tiers de bloquer eux-mêmes une installation ou de supprimer une application suspecte sans intervention humaine.
Et si le mal est déjà fait ? Les possibilités de récupération sont malheureusement limitées. Il est parfois possible de supprimer le fichier responsable depuis un ordinateur grâce à ADB, mais cette manipulation suppose d'avoir activé le débogage USB au préalable et d'intervenir avant que le téléphone ne redémarre complètement.
Dans le cas contraire, une réinitialisation aux paramètres d'usine peut devenir la seule issue, au prix de toutes les données locales qui n'auraient pas été sauvegardées. Raison de plus pour effectuer des copies régulières de ses photos et fichiers importants.