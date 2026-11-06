Il aura fallu que les chercheurs de Bitdefender se retrouvent aux prises avec un cheval de Troie bancaire récalcitrant pour mettre le doigt sur GhostMap. À chaque tentative d'installation, le logiciel malveillant faisait planter leurs émulateurs avant même de pouvoir s'exécuter. En cherchant à comprendre ce qui clochait, l'équipe a découvert une faille d'Android que les auteurs du malware avaient déclenchée sans le savoir.

Le cheval de Troie avait en effet été modifié pour compliquer son analyse, manipulation qui avait également faussé les indications de taille et de compression de son fichier APK. Android, qui aurait normalement dû repérer l'anomalie et renoncer à lire ce fichier, s’est pourtant fié à ces indications erronées et a donc tenté de lire des données qui n'existaient pas, provoquant le plantage du programme d'installation.

Une découverte fortuite qui leur a donné une idée : et si la même erreur pouvait se produire après l'installation ? Android ne lit pas tous les fichiers d'une application au moment de l'installer, et les chercheurs ont exploité cette particularité pour créer un nouvel APK dont la ressource piégée ne serait consultée que plus tard.

Intuition gagnante, puisque, sans même avoir besoin de s’exécuter, leur appli a fait crasher net un service essentiel d’Android, qui redémarrait, relisait le fichier malformé et plantait derechef, retenant le smartphone prisonnier d’une boucle sans fin, y compris en mode sans échec.