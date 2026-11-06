Alors que le RGB MiniLED s'impose progressivement sur le marché des téléviseurs haut de gamme, Panasonic préfère miser sur le SQD MiniLED pour ses nouveaux modèles présentés au Japon. Un choix qu'il partage avec TCL et que le fabricant japonais vient de justifier en mettant notamment en avant la régularité des couleurs.
Hisense, Samsung et plusieurs autres fabricants ont fait du RGB MiniLED l'une de leurs principales innovations de 2026. Cette technologie, qui utilise des LED rouges, vertes et bleues pour le rétroéclairage, promet notamment des couleurs plus riches et une meilleure maîtrise de leur restitution. Panasonic a toutefois décidé de privilégier une autre évolution du MiniLED.
Le constructeur japonais a choisi le SQD MiniLED pour sa nouvelle gamme Viera X97C, une technologie déjà mise en avant par TCL sur son modèle haut de gamme X11L. Lors d'une présentation organisée au Japon le 5 novembre, Panasonic a pu expliquer les raisons de ce choix
Le SQD MiniLED comme porte étendard
La différence tient principalement à la manière dont le rétroéclairage produit ses couleurs. Là où le RGB MiniLED utilise trois couleurs de LED, le SQD MiniLED conserve des LED bleues associées à une feuille de points quantiques améliorée, qui convertit une partie de la lumière en rouge et en vert. Un filtre couleur à large gamut complète l'ensemble pour obtenir des couleurs plus pures.
Panasonic revendique ainsi une surface de gamut équivalente à environ 100 % du BT.2020, un espace colorimétrique particulièrement étendu. Cela représente une surface environ 25 % plus importante que celle du W95A, un précédent téléviseur à points quantiques de la marque.
Le constructeur met également en avant un contrôle plus précis du rétroéclairage, avec environ deux fois plus de zones de gradation que sur ses anciens modèles, sans préciser lesquels. Face aux autres téléviseurs SQD MiniLED, Panasonic entend se différencier grâce à la combinaison de son pilotage du rétroéclairage et de son circuit de gestion colorimétrique dédié, baptisé Hexa Chroma Drive Ultra.
Pourquoi Panasonic privilégie cette technologie
Selon les représentants de Panasonic interrogés par Phile Web, le SQD MiniLED correspond mieux, à ce stade, à leur philosophie de traitement de l'image. Leur argument porte notamment sur la régularité des couleurs : un téléviseur doit pouvoir restituer fidèlement des scènes complexes, où différentes teintes et plusieurs niveaux de luminosité cohabitent, et pas seulement des images de démonstration particulièrement saturées.
Un discours qui fait écho à celui de TCL. Le fabricant chinois commercialise lui aussi des téléviseurs RGB MiniLED, mais réserve le sommet de sa gamme au X11L, équipé du SQD MiniLED. Il défend ce positionnement par plusieurs arguments, notamment les contraintes liées à la multiplication des sources lumineuses par zone de gradation, comme l'explique Phile Web. Lors d'une présentation à la conférence ICDT de la SID, TCL a également évoqué les risques d'interférences entre couleurs et de vieillissement inégal des LED RGB.
Ces arguments ne démontrent toutefois pas une supériorité générale du SQD MiniLED. Les deux approches présentent leurs propres contraintes, tandis que le traitement d'image reste déterminant.
Ce choix ne signifie pas pour autant que Panasonic écarte le RGB MiniLED. En février dernier, lors de l'événement organisé à Munich pour annoncer son partenariat avec le chinois Skyworth, le constructeur avait justement présenté un prototype utilisant cette technologie. Nous avions pu le découvrir sur place, aux côtés de plusieurs concepts OLED. Doté de 3 432 zones de rétroéclairage RGB, avec plus de 10 000 éléments lumineux contrôlables individuellement, ce prototype n'a toutefois donné lieu à aucune annonce commerciale. Le SQD MiniLED apparaît donc comme le choix retenu pour les nouveaux Viera X97C japonais, et non comme un abandon définitif du RGB MiniLED.
Annoncés courant octobre, les Viera X97C doivent être commercialisés au Japon à la mi-novembre, en 65, 75, 85 et 98 pouces. Le modèle de 98 pouces marque d'ailleurs le retour de Panasonic sur le segment des téléviseurs de plus de 90 pouces, quelque 18 ans après son plasma de 103 pouces. Aucune disponibilité française n'est confirmée pour cette gamme.