Ces arguments ne démontrent toutefois pas une supériorité générale du SQD MiniLED. Les deux approches présentent leurs propres contraintes, tandis que le traitement d'image reste déterminant.



Ce choix ne signifie pas pour autant que Panasonic écarte le RGB MiniLED. En février dernier, lors de l'événement organisé à Munich pour annoncer son partenariat avec le chinois Skyworth, le constructeur avait justement présenté un prototype utilisant cette technologie. Nous avions pu le découvrir sur place, aux côtés de plusieurs concepts OLED. Doté de 3 432 zones de rétroéclairage RGB, avec plus de 10 000 éléments lumineux contrôlables individuellement, ce prototype n'a toutefois donné lieu à aucune annonce commerciale. Le SQD MiniLED apparaît donc comme le choix retenu pour les nouveaux Viera X97C japonais, et non comme un abandon définitif du RGB MiniLED.