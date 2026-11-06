Lorsque vous demandez une page web à ChatGPT, il vous montre directement le résultat dans la conversation. Pour éviter qu’un code malveillant touche à vos échanges, OpenAI place cet aperçu dans des iframes, des fenêtres isolées à l’intérieur de l’application, et les enferme dans un bac à sable aux droits limités.

L’entreprise avait toutefois laissé au cadre extérieur le droit d’ouvrir des fenêtres pop-up. Alexey Bukhteyev, le chercheur de Check Point à l’origine de la découverte, a donc glissé une seconde iframe dans sa page piégée. Il a ensuite ouvert sa fenêtre depuis cette iframe enfant, et non depuis la page principale, dont OpenAI avait bridé la fonction d’ouverture de fenêtres. Le navigateur affichait alors la pop-up à l’extérieur du bac à sable, et le pirate faisait tourner son code HTML dans cette fenêtre sans aucune restriction du mode Lockdown. Il lui fallait seulement vous amener à discuter avec un GPT personnalisé de sa conception, ces versions de ChatGPT configurées par n’importe qui et partagées en ligne.

Grâce à cette fenêtre, Check Point a réussi à contourner le mode Lockdown de plusieurs façons. L’attaquant pouvait afficher une fausse mise à jour de ChatGPT, avec l’icône de l’application mais son titre et son contenu à lui, pour vous faire installer un logiciel malveillant. Si vous étiez déconnecté, il pouvait aussi rediriger la fenêtre principale vers une fausse page de connexion et récupérer vos identifiants. Pour le logiciel malveillant, il fallait quand même que vous cliquiez sur le lien de téléchargement.

« La faille pouvait permettre le vol silencieux des données de conversation, l’hameçonnage et la diffusion de logiciels malveillants, avec une exfiltration sans clic dans l’application de bureau de ChatGPT », explique Eli Smadja, directeur de la recherche chez Check Point.