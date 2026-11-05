Les administrateurs réseau et power users qui avaient mis à jour leurs switches Zyxel GS1900 vont devoir recommencer. Ces commutateurs, chargés de relier les appareils d’un réseau Ethernet, restaient vulnérables après le correctif de juin. Un nouveau bulletin de sécurité, publié le 3 novembre, détaille les versions à installer.

Un correctif installé, une faille toujours présente

L’affaire remonte à une première vulnérabilité, référencée CVE-2026-7273, pour laquelle Zyxel avait distribué une mise à jour le 16 juin dernier. Le correctif publié en juin laissait une autre faille exploitable, désormais référencée CVE-2026-107441. Les administrateurs doivent donc installer une nouvelle mise à jour, même s’ils avaient appliqué la précédente.

La faille touche le programme CGI qui traite les requêtes de l’interface Web d’administration du switch. Une requête HTTP piégée peut provoquer une écriture hors limites en mémoire et permettre l’exécution de commandes sans compte ni mot de passe. Le correctif de juin vérifiait le nombre de paramètres reçus trop tard : un paramètre trop long pouvait déjà avoir modifié le compteur utilisé pour ce contrôle. L’attaque restait donc possible sur les dix firmwares mis à jour.

Notée 8,8 sur 10 selon l’échelle de gravité CVSS, la vulnérabilité est décrite par Zyxel comme exploitable depuis le réseau local. L’accès à l’interface de gestion doit donc être soigneusement filtré, y compris entre les différents appareils du réseau interne.