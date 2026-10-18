Pour établir cette liste, Quentin Kaiser a sillonné Paris et écouté passivement les réseaux Wi-Fi environnants. Dans ces mesures, la Livebox 5 d’Orange, en version Sagemcom Fast5656, est classée non corrigée. Même constat pour les box SFR Box Plus, en version NB6VAC. En revanche, la Livebox 6 d’Orange et la dernière Bbox Wi-Fi 7 de Bouygues Telecom sont corrigées, et aucune Freebox ne ressort des mesures. Un même modèle peut exister en plusieurs variantes, et ces observations ne prouvent pas que tout le parc est vulnérable.

Le chercheur n’a pas mené ce travail seul. Des agents d’intelligence artificielle l’ont assisté, pour un coût qu’il chiffre à 103 euros. « Avec des modèles d’IA de pointe, il m’a fallu moins d’une semaine », écrit Quentin Kaiser. En Belgique, il a pris le contrôle d’une box d’Orange Belgium et récupéré sa clé Wi-Fi, puis obtenu un accès en ligne de commande sur un modèle de Proximus. Il estime à 1,5 million le nombre de box potentiellement concernées dans le pays.