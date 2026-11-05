Pour les joueurs, la question est simple : cette évolution finira-t-elle par se retrouver sur le prix des jeux en boîte ? Rien ne permet encore d’annoncer une hausse générale provoquée par ce retrait. Les éditeurs peuvent modifier leurs choix de supports, absorber une partie des coûts ou les répercuter, selon les cas. Et le marché du jeu numérique change aussi l’équation : d’après l’analyste David Gibson, le numérique représentait 61,5 % du chiffre d’affaires logiciel de Nintendo au deuxième trimestre calendaire 2026. Un indicateur économique, à ne pas confondre avec la proportion de jeux vendus à l’unité en téléchargement.