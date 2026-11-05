OnlyOffice rajoute un assistant IA à sa suite bureautique mobile

L’assistant est accessible depuis la section Documents, là où l’on range ses fichiers. Il est possible de lui poser une question sur un fichier sans l’ouvrir, de lui demander un résumé ou de chercher une information précise. Cet assistant accepte aussi des fichiers et des images en pièce jointe, par exemple pour l’interroger sur leur contenu, sans avoir à copier un texte ou à décrire une image. Sur iOS, les fichiers stockés dans le cloud de l’entreprise sont aussi acceptés.

Dans les éditeurs de texte, de feuilles de calcul et de présentations, un chat IA propose des fonctions adaptées à chaque outil. Il devient plus simple d'effectuer diverses actions comme rédiger ou résumer, analyser ou nettoyer des données, suggérer un graphique, préparer des notes de discours ou encore générer une image. La réponse s’insère directement dans le document. Sur Android, un onglet IA dédié rassemble l’assistant et les réglages des fournisseurs.