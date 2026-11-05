OnlyOffice rajoute un assistant IA à sa suite bureautique mobile

Les applications Documents de la suite OnlyOffice pour iOS et Android reçoivent un assistant IA qui résume, crée des fichiers et remplit les formulaires PDF. L’éditeur annonce aussi 44 failles corrigées dans ses solutions.
Après OnlyOffice 10.0, déployé en octobre, c’est au tour des applications mobiles d’être mises à jour. L’IA est à l’honneur sur iOS et Android.
Ce que l’IA sait faire sur mobile, et les 44 failles corrigées en parallèle
L’assistant est accessible depuis la section Documents, là où l’on range ses fichiers. Il est possible de lui poser une question sur un fichier sans l’ouvrir, de lui demander un résumé ou de chercher une information précise. Cet assistant accepte aussi des fichiers et des images en pièce jointe, par exemple pour l’interroger sur leur contenu, sans avoir à copier un texte ou à décrire une image. Sur iOS, les fichiers stockés dans le cloud de l’entreprise sont aussi acceptés.
Dans les éditeurs de texte, de feuilles de calcul et de présentations, un chat IA propose des fonctions adaptées à chaque outil. Il devient plus simple d'effectuer diverses actions comme rédiger ou résumer, analyser ou nettoyer des données, suggérer un graphique, préparer des notes de discours ou encore générer une image. La réponse s’insère directement dans le document. Sur Android, un onglet IA dédié rassemble l’assistant et les réglages des fournisseurs.
L’assistant crée aussi des fichiers à partir d’une simple description. Il génère des présentations structurées, avec du texte et des images, et sur iOS des documents texte et des feuilles de calcul. La génération s’effectue en arrière-plan ; il est donc possible de continuer à travailler dans l’application en parallèle. Pour les formulaires PDF, l’IA repère les champs à compléter et renseigne les dates, les coordonnées ou les numéros de téléphone. Elle peut aussi ajouter une signature ou une image, et sur Android, puiser les coordonnées dans l’appareil.
Les IA de Grok et DeepSeek s’ajoutent à celles de Mistral, OpenAI, Anthropic, Google et Ollama. Sur iOS 26 et versions ultérieures, la dictée vocale est traitée directement sur l’appareil. Sur Android, les réponses de l’IA peuvent être lues à voix haute, dans la langue détectée automatiquement. Côté serveur, les administrateurs des éditions Enterprise et Developer peuvent configurer les fournisseurs et les modèles autorisés, sans que chaque utilisateur ait à saisir sa propre clé API. Ils peuvent d’ailleurs désactiver l'IA pour un éditeur ou pour tout le serveur.
En parallèle, OnlyOffice annonce 44 failles corrigées dans plusieurs composants : conversion de documents, éditeur PDF, macros, WOPI (le protocole qui permet à une plateforme de stockage d’intégrer l’éditeur), fonctions d’IA et configuration du serveur. Ces brèches concernaient des risques d’accès non autorisé aux fichiers, d’élévation de privilèges, de compromission de sessions de coédition et d’exécution de scripts malveillants.
OnlyOffice conseille aux installations auto-hébergées de passer manuellement en 10.0.2.
Si la suite OnlyOffice est avant tout destinée aux entreprises, elle propose une version gratuite pour les particuliers qui permet de créer des documents de type Word, Excel, PowerPoint ainsi que des formulaires. Ergonomique à souhait, elle joue aussi la carte de l'auto-hébergement et de la sécurité.