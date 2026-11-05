Le groupe Expedia lance plus de 30 nouveautés sur Expedia, Hotels.com et Vrbo avec la recherche en langage naturel, un comparateur d’hôtels par IA, un assistant pour les activités, ou encore un agent vocal. Plusieurs de ces outils d’IA restent pour l’instant limités aux États-Unis.
Le groupe américain a présenté ces nouveautés en fin de mois dernier. Elles couvrent toutes les étapes d’un voyage, de la recherche du logement à la gestion de la réservation.
Chercher un logement en une phrase, comparer des hôtels, payer plus tard
Sur Vrbo et Hotels.com, la recherche en langage naturel permet de décrire son séjour avec ses propres mots, plutôt que de cocher des filtres.Vous pourrez ainsi demander une maison en bord de plage à Hawaï, avec une cuisine équipée et un espace extérieur. Sur Vrbo, l’outil ne se limite pas aux mots-clés et ajoute une note sur la correspondance des logements par rapport à une requête.
Hotels.com améliore aussi lo'uilt de comparaison IA. L’utilisateur présélectionne des établissements et reçoit une comparaison en langage courant, selon ses priorités (emplacement, équipements, prix, conditions). Il peut ensuite poser des questions pour comprendre les compromis entre les options. Property Expert, sur Hotels.com et Expedia, répond aux questions sur un hébergement avant ou après la réservation, à partir de sa fiche, des avis clients et de la réservation de l’utilisateur. Expedia ajoute un Activity Planner : une fois le voyage réservé, cet assistant conversationnel propose des activités, des restaurants et des événements, à enregistrer ou à réserver. Ces outils, comme la recherche en langage naturel (en anglais), ne sont pour l’instant proposés qu’aux États-Unis, sur le web et dans les applications.
Vrbo prépare de son côté « Réserver maintenant, payer plus tard », sans date de lancement précisée. Pour les logements éligibles, rien n’est à régler à la réservation, seule une carte bancaire est enregistrée. L’organisateur d’un séjour de groupe peut ainsi prendre le temps de confirmer les participants au voyage et collecter les paiements individuels. Airbnb a lancé une formule comparable en France en février.
Aucune information n’a pour l’heure été communiquée sur un lancement en France. Expedia y a toutefois introduit « Offres de vols » en février. L’outil croise plus de 30 critères (données historiques, saisonnalité, fenêtres de réservation) pour ne garder que les billets au moins 20 % moins chers que d’habitude sur un trajet comparable.
- L'un des comparateurs les plus utilisés
- Interface ergonomique et agréable à l'usage