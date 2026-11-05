Hotels.com améliore aussi lo'uilt de comparaison IA. L’utilisateur présélectionne des établissements et reçoit une comparaison en langage courant, selon ses priorités (emplacement, équipements, prix, conditions). Il peut ensuite poser des questions pour comprendre les compromis entre les options. Property Expert, sur Hotels.com et Expedia, répond aux questions sur un hébergement avant ou après la réservation, à partir de sa fiche, des avis clients et de la réservation de l’utilisateur. Expedia ajoute un Activity Planner : une fois le voyage réservé, cet assistant conversationnel propose des activités, des restaurants et des événements, à enregistrer ou à réserver. Ces outils, comme la recherche en langage naturel (en anglais), ne sont pour l’instant proposés qu’aux États-Unis, sur le web et dans les applications.