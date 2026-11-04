Les salariés licenciés recevront au minimum six mois de salaire, indemnités légales comprises. Ceux qui sont arrivés depuis moins d’un an pourront bénéficier de droits sur leurs actions sans attendre le délai habituel d’un an. La couverture santé, là où elle existe, et l’accompagnement psychologique seront maintenus pendant douze mois. Coaching, un an d’abonnement à LinkedIn Premium et conservation du MacBook professionnel complètent ces mesures.

Un fonds proposera aussi des aides de 10 000 dollars américains aux salariés quittant Canva dans le cadre de cette réorganisation et souhaitant lancer leur propre projet. Ils auront jusqu’au 14 décembre pour manifester leur intérêt pour ce dispositif.

L'australien aurait pourtant pu aborder le virage de l’IA dans le giron d’Adobe. Selon Bill Tai, l’un de ses premiers investisseurs, cité par Capital Brief, l’entreprise a repoussé plusieurs approches de rachat de l’éditeur américain. Celui-ci commence à récolter les fruits de sa stratégie, entre Firefly et les fonctions d’IA intégrées à Creative Cloud, notamment Photoshop et Premiere : au troisième trimestre fiscal, les revenus récurrents annualisés de ses offres centrées sur l’IA ont progressé de plus de 150% sur un an.

Canva, qui a préféré rester indépendant, doit désormais financer et rentabiliser sa propre transformation… Avec moins de monde pour s’en charger !