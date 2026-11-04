Google confirme l’arrivée d’une sauvegarde automatique des photos et vidéos Android vers Windows avec Quick Share. La fonction commence son déploiement, mais sa disponibilité et la compatibilité de certains appareils restent à préciser.
Transférer quelques photos sur son ordinateur, c’est pratique. Penser à le refaire régulièrement pour conserver une copie de ses souvenirs, c’est une autre affaire. Quick Share permet déjà d’échanger des fichiers entre Android et Windows, et Google a progressivement fait évoluer son application pour PC. L’outil s’apprête désormais à prendre une partie de cette corvée à sa charge.
Vos photos copiées sur le PC, sans passer par le cloud
La nouveauté apparaît dans les notes officielles de Google Play services 26.43, datées du 2 novembre. Une ligne confirme la sauvegarde automatique des photos et vidéos d’un appareil Android vers Windows avec Quick Share. Google ne détaille toutefois ni la procédure complète ni la liste des appareils compatibles.
Le fonctionnement se dessine grâce aux éléments d’interface découverts par Android Authority dans les versions en développement. La configuration commencerait depuis Quick Share pour Windows, avec le téléphone allumé à proximité et les deux appareils connectés au même compte Google. Une fois l’association effectuée, les photos et vidéos seraient enregistrées automatiquement sur l’ordinateur, sans câble ni abonnement à un stockage cloud.
L’intérêt est assez évident pour ceux qui préfèrent conserver leurs fichiers chez eux : le disque du PC devient la destination de sauvegarde, sans devoir sélectionner puis envoyer régulièrement ses dernières images. Cela ne transforme pas pour autant Quick Share en outil de sauvegarde intégrale du smartphone. L’annonce officielle porte sur les photos et vidéos, pas sur les applications, les messages ou l’ensemble des réglages.
Un déploiement progressif, avec une interrogation du côté de Samsung
Comme le rappelle Android Authority, les mises à jour des services Google Play arrivent progressivement. Disposer de la version concernée ne garantit donc pas que l’option soit immédiatement visible. La disponibilité générale en France n’est pas précisée à ce stade, et l’application Quick Share sur Windows devra également être à jour.
Le cas Samsung mérite aussi d’être surveillé. Les précédentes analyses du code faisaient apparaître une exclusion des téléphones et PC du constructeur. Cette restriction n’est cependant pas mentionnée dans les notes officielles : difficile, pour l’instant, de savoir si elle sera maintenue dans la fonction distribuée aux utilisateurs.
Il faut enfin distinguer cette sauvegarde du partage classique, déjà proposé entre Android et Windows. L’arrivée du nouvel automatisme ne signifie pas que tous les appareils capables de recevoir un fichier pourront immédiatement en profiter.
Et sauvegarder ne veut pas dire faire le ménage : Google n’annonce aucune suppression automatique des originaux sur le téléphone. Pour retrouver de l’espace, il faudra encore décider soi-même de ce que l’on conserve dans sa poche.