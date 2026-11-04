La nouveauté apparaît dans les notes officielles de Google Play services 26.43, datées du 2 novembre. Une ligne confirme la sauvegarde automatique des photos et vidéos d’un appareil Android vers Windows avec Quick Share. Google ne détaille toutefois ni la procédure complète ni la liste des appareils compatibles.

Le fonctionnement se dessine grâce aux éléments d’interface découverts par Android Authority dans les versions en développement. La configuration commencerait depuis Quick Share pour Windows, avec le téléphone allumé à proximité et les deux appareils connectés au même compte Google. Une fois l’association effectuée, les photos et vidéos seraient enregistrées automatiquement sur l’ordinateur, sans câble ni abonnement à un stockage cloud.

L’intérêt est assez évident pour ceux qui préfèrent conserver leurs fichiers chez eux : le disque du PC devient la destination de sauvegarde, sans devoir sélectionner puis envoyer régulièrement ses dernières images. Cela ne transforme pas pour autant Quick Share en outil de sauvegarde intégrale du smartphone. L’annonce officielle porte sur les photos et vidéos, pas sur les applications, les messages ou l’ensemble des réglages.