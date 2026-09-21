L'app Samsung Gallery embarque une nouvelle option pour synchroniser les photos et vidéos avec un compte Google personnel. Le constructeur coréen amorce depuis quelque temps la transition alors que son accord exclusif avec Microsoft touche à sa fin.
Sur X, un internaute a remarqué la présence d'une nouvelle option au sein de l'application Galerie de Samsung, laquelle montre la possibilité de choisir un compte pour "Synchroniser les photos et vidéos". La sauvegarde n'est donc plus restreinte à Microsoft OneDrive. Google a de son côté mis en ligne une page d'assistance qui précise les conditions, les données concernées et les limites de la fonction.
Android 13 au minimum
Cette nouvelle option n'apparaît que pour les appareils équipés d'Android 13 ou d'une version plus récente. Pour vérifier, rendez-vous dans Paramètres > À propos du téléphone > Informations logicielles. Notons par ailleurs que cela ne concerne que les comptes Google personnels. Les comptes Workspace et ceux supervisés par un parent ne peuvent pas être configurés. L'activation se fait depuis Galerie, en ouvrant le menu, puis Paramètres et Synchroniser les photos et vidéos, avant d'accorder l'autorisation demandée.
Nous rapportions en août que One UI 9 permettait pour la première fois de désinstaller entièrement le clavier SwiftKey des Galaxy. Auparavant, ce dernier ne pouvait être que désactivé. Ce clavier faisait partie d'un accord de préinstallation entre Microsoft et Samsung. Ce partenariat de 10 ans couvrait aussi Office, OneDrive et OneNote, avec une échéance prévue à la date du 30 septembre.
La synchronisation porte sur la pellicule de l'appareil et sur les dossiers spécifiques choisis par l'utilisateur, comme Téléchargements ou Captures d'écran. Cela inclut par ailleurs leurs métadonnées comme la date, la localisation, ou le statut favori. Au passage, il est possible de couper la synchronisation de la pellicule principale tout en gardant celle de dossiers précis. Supprimer une photo dans Galerie ou dans Google Photos l'efface des deux applications et du compte Google. Même chose pour un cliché retouché, selon l'application utilisée, l'original et la version modifiée peuvent tous deux apparaître dans la bibliothèque. Google partage aussi avec Samsung certaines informations de compte, comme l'état du stockage Google One, et Samsung peut accéder aux médias synchronisés et à leurs métadonnées depuis ses propres applications.
Les fichiers envoyés restent visibles et peuvent être partagés dans Google Photos et sur photos.google.com. En revanche, ils ne feront pas partie de certains outils propres à Google Photos, comme les souvenirs, les albums en direct ou la recherche. Ces fonctionnalités ne s'activent qu'avec la sauvegarde classique de l'application Google Photos, laquelle est distincte de la synchronisation lancée depuis Galerie.