La synchronisation porte sur la pellicule de l'appareil et sur les dossiers spécifiques choisis par l'utilisateur, comme Téléchargements ou Captures d'écran. Cela inclut par ailleurs leurs métadonnées comme la date, la localisation, ou le statut favori. Au passage, il est possible de couper la synchronisation de la pellicule principale tout en gardant celle de dossiers précis. Supprimer une photo dans Galerie ou dans Google Photos l'efface des deux applications et du compte Google. Même chose pour un cliché retouché, selon l'application utilisée, l'original et la version modifiée peuvent tous deux apparaître dans la bibliothèque. Google partage aussi avec Samsung certaines informations de compte, comme l'état du stockage Google One, et Samsung peut accéder aux médias synchronisés et à leurs métadonnées depuis ses propres applications.

Les fichiers envoyés restent visibles et peuvent être partagés dans Google Photos et sur photos.google.com. En revanche, ils ne feront pas partie de certains outils propres à Google Photos, comme les souvenirs, les albums en direct ou la recherche. Ces fonctionnalités ne s'activent qu'avec la sauvegarde classique de l'application Google Photos, laquelle est distincte de la synchronisation lancée depuis Galerie.