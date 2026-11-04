Concrètement, l’administrateur choisit une équipe, une période (28 jours maximum) et les produits à analyser : chat, Claude Code ou Cowork. Claude lit ensuite un échantillon de conversations enregistrées, les range par type de travail (code, analyse, documentation) et y associe un coût au tarif public. Le rapport repère aussi les blocages récurrents, comme un connecteur mal configuré. Selon Anthropic, il sert à mesurer l’adoption de Claude, à planifier les investissements et à repérer les usages répétitifs qui méritent de devenir des « skills » partagés . L’outil est réservé aux offres Enterprise, désactivé par défaut et limité à 10 rapports gratuits par mois. Il est indisponible pour les entreprises qui gèrent elles-mêmes leurs clés de chiffrement (CMEK), qui ont une configuration HIPAA (la réglementation américaine sur les données de santé) ou qui utilisent un déploiement hybride avec le modèle tournant sur leur propre cloud.