Rasmus Moorats voulait simplement régler sa voiture à l’heure d’hiver. Son interface TomTom Carminat LIVE lui a pourtant imposé un détour numérique inattendu. Le menu de réglage de l’horloge dépendait en effet de fichiers présents sur la carte SD de navigation, qu’il avait choisi de ne pas récupérer lors de l’achat de la voiture. Le chercheur s’est donc plongé dans le logiciel de l’appareil pour trouver un autre accès. Et force est de constater qu’il est plutôt ingénieux…

Des protections solides, un script trop privilégié

Le GPS embarqué de sa Renault Latitude fonctionne sous une version de Linux adaptée par TomTom (noyau 2.6.28.10). Malgré son âge avancé, plusieurs protections compliquent les modifications par des utilisateurs tiers. Certaines partitions sont en effet en lecture seule ; d’autres utilisent l’option noexec, qui bloque l’exécution directe des programmes qu’elles contiennent.

La carte SD est elle aussi montée avec l’option noexec. Ses fichiers de cartographie sont également liés à son identifiant matériel, ce qui empêche de les utiliser en les copiant simplement sur une autre carte.