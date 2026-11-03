Ce nouveau hub familial devrait considérablement simplifier la vie des parents et l’on se demande pourquoi Google a mis autant de temps à centraliser toutes les fonctionnalités liées au contrôle parental. Reste une inconnue de taille : que deviendra Family Link ? Le géant de la Tech ne s'est pas prononcé sur la question : on ne sait pas, à ce stade, si le hub a été conçu comme un nouveau point d’entrée ou comme une addition à la longue liste d’outils familiaux de Google.