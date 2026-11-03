Les allers-retours entre Family Link, le Play Store et votre compte Google seront-ils bientôt de l’histoire ancienne ? Un nouveau hub familial arrive dans les réglages d’Android.
Le contrôle parental de Google souffre depuis longtemps d’un défaut majeur : il est éparpillé entre plusieurs applis et menus. Pour améliorer les choses, le géant de la Tech a récemment placé un panneau dédié dans les paramètres d’Android 17 sans pour autant dire adieu à Family Link. Le géant de la Tech passe désormais à l’étape supérieure en proposant un point d’entrée unique pour tout le foyer. On vous explique.
Un hub familial pour les gérer tous
Jusqu’à récemment, pour gérer son groupe familial, il fallait passer par Family Link, mais aussi par les réglages du Play Store… Sans oublier certains menus du compte Google. Mais cela va peut-être bientôt changer : dans les notes de version système de ce mois-ci, Google a annoncé qu’il était désormais possible d’« accéder au Family Hub Android, un espace dédié aux outils pour les administrateurs de familles dans les paramètres Android. »
Ce nouvel espace est disponible dans la mise à jour 26.43 des services Google Play. Placé en haut des réglages Android dans une nouvelle section sobrement intitulée « Famille », il permet d’accéder à la liste des membres de son foyer ainsi qu’à leurs abonnements partagés, comme le stockage Google One, l’offre Google AI ou encore YouTube Premium. On y trouve aussi les rendez-vous communs, la localisation de chacun ainsi que des suggestions à destination du gestionnaire. Le tout rappelle beaucoup la rubrique Famille disponible sur iOS.
Quelques zones d’ombre demeurent
Ce nouveau hub familial devrait considérablement simplifier la vie des parents et l’on se demande pourquoi Google a mis autant de temps à centraliser toutes les fonctionnalités liées au contrôle parental. Reste une inconnue de taille : que deviendra Family Link ? Le géant de la Tech ne s'est pas prononcé sur la question : on ne sait pas, à ce stade, si le hub a été conçu comme un nouveau point d’entrée ou comme une addition à la longue liste d’outils familiaux de Google.
- timerGestion du temps d'écran
- groupsPas de surveillance des réseaux sociaux
- smsPas de surveillance des SMS
- pin_dropSuivi de la localisation
- supportApproche pédagogique
Pour l’instant, seuls quelques Pixel 11 ont eu accès à cette nouveauté. Toutefois, la mise à jour ne semble pas réservée qu’aux smartphones de Google. Les autres téléphones Android devraient pouvoir eux aussi accéder à Family Hub, même si l’on ne sait pas exactement quand. Inutile donc de vous inquiéter si vous ne voyez pas ce nouveau hub familial apparaître sur votre écran.